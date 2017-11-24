Непобедимые гладиаторы

Источник: Спорт-Экспресс

За ближайшие несколько лет руководители команды планируют проделать путь от новичков суперлиги до участников Лиги чемпионов.

— В этом сезоне команда должна попасть в тройку лидеров, в следующем — стать чемпионом России, а в 2019-м уже участвовать в Лиге чемпионов, — рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Помимо Шишкарева, идея создания красно-белой команды принадлежит заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Рогозину, который также является председателем попечительского совета Федерации гандбола России.

Есть у ГК «Спартак» и более масштабная цель — повышение уровня игры национальной сборной по гандболу, которая уже давно не показывала на международной арене серьезных результатов. Последний крупный успех сборной России — бронза на Олимпийских играх в Афинах, полученная еще в 2004 году.

Возглавил новый клуб 36-летний специалист Василий Филиппов, известный по выступлениям за «Чеховских медведей», в составе которых он четырнадцать раз становился чемпионом России. Филиппов не стал скрывать, что уже многие годы симпатизирует «Спартаку».

— Вся моя семья — красно-белая, — рассказывает главный тренер. — Отец на протяжении 40 лет болеет за «Спартак». Сыновья, когда узнали, как будет называться моя команда, сказали: «Папа, ты понимаешь, какая теперь на тебе лежит ответственность?».

Костяк команды составляют такие именитые и заслуженные игроки, как девятикратный чемпион России Александр Черноиванов, двенадцатикратный чемпион России и игрок сборной Дмитрий Ковалев, шестикратный чемпион России Егор Евдокимов. Все трое играли вместе с Филипповым в «Чеховских медведях» и были участниками Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Черноиванов стал автором первого мяча в истории гандбольного «Спартака» в официальных матчах, а Ковалев уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров команды с 55 мячами в 8 матчах.

Команда Василия Филиппова в восьми матчах одержала семь побед и один раз сыграла вничью. С 15 очками красно-белые возглавляют турнирную таблицу. Кроме ГК «Спартак», лишь одна команда пока не проиграла ни одного матча — действующие чемпионы России «Чеховские медведи», которые отстают от лидера на четыре очка.

Первые успехи команды заставили болельщиков уже сейчас заговорить о близком чемпионстве. Что же касается самих спортсменов, вместо головокружения от успехов они заняты активными тренировками.

— Никаких разговоров о чемпионстве у нас в команде не ведется, — сказал Филиппов после победного матча с «Динамо-Виктор». — Еще перед началом чемпионата у нас был серьезный разговор с командой, и мы договорились, что каждая победа — это ступень по пути к месту в плей-офф. Нам важен каждый шаг на пути развития команды.

До конца 2017 года спартаковцы проведут четыре матча в рамках чемпионата России. Ближайший домашний матч красно-белых гандболистов пройдет 5 декабря в СФОК «Кунцево», где московский «Спартак» сыграет против волгоградского «Каустика».