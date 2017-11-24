Непобедимые гладиаторы
Летом 2017 года
Летом 2017 года
За ближайшие несколько лет руководители команды планируют проделать путь от новичков суперлиги до участников Лиги чемпионов.
— В этом сезоне команда должна попасть в тройку лидеров, в следующем — стать чемпионом России, а в 2019-м уже участвовать в Лиге чемпионов, — рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Помимо Шишкарева, идея создания
Есть у ГК «Спартак» и более масштабная цель — повышение уровня игры национальной сборной по гандболу, которая уже давно не показывала на международной арене серьезных результатов. Последний крупный успех сборной России — бронза на Олимпийских играх в Афинах, полученная еще в 2004 году.
Возглавил новый клуб 36-летний специалист Василий Филиппов, известный по выступлениям за «Чеховских медведей», в составе которых он четырнадцать раз становился чемпионом России. Филиппов не стал скрывать, что уже многие годы симпатизирует «Спартаку».
— Вся моя семья —
Костяк команды составляют такие именитые и заслуженные игроки, как девятикратный чемпион России Александр Черноиванов, двенадцатикратный чемпион России и игрок сборной Дмитрий Ковалев, шестикратный чемпион России Егор Евдокимов. Все трое играли вместе с Филипповым в «Чеховских медведях» и были участниками Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Черноиванов стал автором первого мяча в истории гандбольного «Спартака» в официальных матчах, а Ковалев уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров команды с 55 мячами в 8 матчах.
Команда Василия Филиппова в восьми матчах одержала семь побед и один раз сыграла вничью. С 15 очками
Первые успехи команды заставили болельщиков уже сейчас заговорить о близком чемпионстве. Что же касается самих спортсменов, вместо головокружения от успехов они заняты активными тренировками.
— Никаких разговоров о чемпионстве у нас в команде не ведется, — сказал Филиппов после победного матча с «Динамо-Виктор». — Еще перед началом чемпионата у нас был серьезный разговор с командой, и мы договорились, что каждая победа — это ступень по пути к месту в
До конца 2017 года спартаковцы проведут четыре матча в рамках чемпионата России. Ближайший домашний матч
Антон ХАЛИЗОВ