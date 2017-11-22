Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Севилья2
Ливерпуль3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Сити0
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи1
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Монако1
РБ Лейпциг4
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АПОЭЛ0
Реал6
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д1
Тоттенхэм Хотспур1
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
21.11
СлованОТ4
Витязь5
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
21.11
Динамо Р1
Трактор3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Еврокубки
21.11
Спартак М1
Марибор1
Футбол. Еврокубки
21.11
Бешикташ1
Порту1
Хоккей. КХЛ
21.11
Спартак5
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
21.11
СКА4
Югра3
Все события
Фанаты сорвали концерт Елены Ваенги в городе Орел
Боярский ответил Дюжеву на слова о "туфте"
Собчак назвала Путина диктатором и рассказала, чего он боится
С-400 «Триумф» превзошел американского «Патриота»
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
00:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трефилов требует от россиянок больше патриотизма

В декабре женская гандбольная сборная возьмет старт на чемпионате мира. Накануне корреспондент «СЭ» проводил действующих олимпийских чемпионок на главный турнир сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

Стоило олимпийским чемпионкам собраться в Новогорске, как московский регион покрылся снегом, предрекая долгожданную зиму. Команду Евгения Трефилова провожали на чемпионат мира в конференц-зале базы сборных — обстановка была похожа на ту, что была полтора года назад в другом зале, когда отправляли в путь на победные Игры в Рио-де-Жанейро. «Только не так расселись», — наигранно насторожился золотоносный наставник, которого было не узнать под теплым ламповым светом. Трефилов исключительно мягко повествовал о подготовке к чемпионату мира и даже не критиковал никого из расположившихся по обе руки подопечных.

ЗАДАЧА — БОРОТЬСЯ ЗА ЗОЛОТО

— Впервые увидел Евгения Трефилова таким добрым, — признался президент гандбольной федерации (ФГР) Сергей Шишкарев. — Он обращался к девочкам с отеческой заботой и даже обошелся без критики. Новый коллектив уже сложился, и тренер понимает, как правильно его мотивировать. Это обязательно принесет плоды, ведь задача — бороться за золото, но и медали тоже будет считаться успехом.

— Давить на них буду на турнире, а сейчас бессмысленно, — парировал знаменитый специалист. — В Новогорске мы на два тренировочных дня, при этом половина одного из них ушла на обследование. Девчонки горят желанием работать, но нужно сохранить его до 17 декабря. Потери серьезные: большая проблема по левому полусреднему, беспокоит и вратарская линия. Прошу объявлять о беременности раньше, чем за два дня до родов. С центральными защитниками — как в футболе. Забрал к себе не только братьев Березуцких — и с Дзюбой нашли бы общий язык (улыбается). Мы же русские люди. Хочу увидеть в девочках больше патриотизма, чтобы все стояли грудью за Россию. Иногда кажется, что в федерации их зацеловали.

КОЧЕТОВА — КАПИТАН

Ассоциации с Олимпиадой напрашивались сами собой. Под угрозой поездка всех зимних сборных на Игры в Корею. К гандболисткам у международных властей вопросов нет. Мировой форум намечен на первую половину декабря, и на предварительном этапе россиянкам будут противостоять команды Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса. После завершения футбольных еврокубков выступление героев Рио наверняка перетянет спортивную аудиторию, которую могут оставить без зимних Игр, тем более все матчи чемпионата мира покажут в прямом эфире.

— Перед вылетом в Бразилию даже не знали, выступит ли команда в Рио, — признался Шишкарев. — До сих пор помню, как мне позвонил глава международной федерации Хассан Мустафа и поздравил с допуском. Россию опять обижают. Держать ответ предстоит нашим русским девчонкам. От золотого состава осталась треть — пять олимпийских чемпионок, которые находятся в отличной форме и будут действовать еще лучше. Капитаном назначена Анна Кочетова. Вынуждены часто обновлять состав. С замиранием сердца смотришь матчи нашего чемпионата, девчонки играют кость в кость, не щадя друг друга. Мы потеряли нескольких игроков из-за травм.

СБОРНАЯ — ОДНА КОМАНДА

До поездки в Германию российские гандболистки наведаются на контрольный турнир в Норвегию, где встретятся с хозяйками, венгерками и кореянками. Состав на выезд уже озвучен — дома останутся вратарь Кира Трусова и полевые Валентина Вернигорова, Кристина Кожокарь и Ярослава Фролова. По словам штаба, третий голкипер еще может выступить на мировом чемпионате, если наставника не впечатлят молодые кандидатки. Прославленные героини Рио полны уверенности.

— Приехали сразу после матчей Кубка ЕГФ и здесь всего на два дня, — рассказала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева. — Перед чемпионатом мира будем оттачивать игру. Настрой в команде боевой. Мы стараемся по максимуму выкладываться и показывать наши возможности. В чемпионате мы — соперники, но в сборной все это забывается, и мы — одна команда. С мотивацией проблем нет, ведь все хотят завоевать золото, и мы постараемся выиграть его для страны.

На тренировке игроки увидели уже знакомого Трефилова — жесткого, требовательного, но справедливого. После многочисленных объяснений лучшего гандбольного наставника страны стало понятно — на чемпионате мира девочки выложатся на 200 процентов, однако пока работы хватает.

— Ездил на турниры с разными составами, но сейчас у меня по спине проходит легкий холодок, — с улыбкой отметил главный тренер. — Стартовая семерка пока в тумане. На сегодня состав разбалансирован, сыгранности и понимания пока нет. Постараемся, чтобы вам не было стыдно за нашу игру и чтобы не пришлось покидать Шереметьево огородами (смеется).

Евгений БЕЛОУСОВ из Новогорска.

Смерть в ледяном аду. Одна из самых страшных трагедий советского спорта
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Мане, Фирмину, Салах — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Севильей»
Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче против «Марибора»
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь