Трефилов требует от россиянок больше патриотизма

Источник: Спорт-Экспресс

Стоило олимпийским чемпионкам собраться в Новогорске, как московский регион покрылся снегом, предрекая долгожданную зиму. Команду Евгения Трефилова провожали на чемпионат мира в конференц-зале базы сборных — обстановка была похожа на ту, что была полтора года назад в другом зале, когда отправляли в путь на победные Игры в Рио-де-Жанейро. «Только не так расселись», — наигранно насторожился золотоносный наставник, которого было не узнать под теплым ламповым светом. Трефилов исключительно мягко повествовал о подготовке к чемпионату мира и даже не критиковал никого из расположившихся по обе руки подопечных.

ЗАДАЧА — БОРОТЬСЯ ЗА ЗОЛОТО

— Впервые увидел Евгения Трефилова таким добрым, — признался президент гандбольной федерации (ФГР) Сергей Шишкарев. — Он обращался к девочкам с отеческой заботой и даже обошелся без критики. Новый коллектив уже сложился, и тренер понимает, как правильно его мотивировать. Это обязательно принесет плоды, ведь задача — бороться за золото, но и медали тоже будет считаться успехом.

— Давить на них буду на турнире, а сейчас бессмысленно, — парировал знаменитый специалист. — В Новогорске мы на два тренировочных дня, при этом половина одного из них ушла на обследование. Девчонки горят желанием работать, но нужно сохранить его до 17 декабря. Потери серьезные: большая проблема по левому полусреднему, беспокоит и вратарская линия. Прошу объявлять о беременности раньше, чем за два дня до родов. С центральными защитниками — как в футболе. Забрал к себе не только братьев Березуцких — и с Дзюбой нашли бы общий язык (улыбается). Мы же русские люди. Хочу увидеть в девочках больше патриотизма, чтобы все стояли грудью за Россию. Иногда кажется, что в федерации их зацеловали.

КОЧЕТОВА — КАПИТАН

Ассоциации с Олимпиадой напрашивались сами собой. Под угрозой поездка всех зимних сборных на Игры в Корею. К гандболисткам у международных властей вопросов нет. Мировой форум намечен на первую половину декабря, и на предварительном этапе россиянкам будут противостоять команды Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса. После завершения футбольных еврокубков выступление героев Рио наверняка перетянет спортивную аудиторию, которую могут оставить без зимних Игр, тем более все матчи чемпионата мира покажут в прямом эфире.

— Перед вылетом в Бразилию даже не знали, выступит ли команда в Рио, — признался Шишкарев. — До сих пор помню, как мне позвонил глава международной федерации Хассан Мустафа и поздравил с допуском. Россию опять обижают. Держать ответ предстоит нашим русским девчонкам. От золотого состава осталась треть — пять олимпийских чемпионок, которые находятся в отличной форме и будут действовать еще лучше. Капитаном назначена Анна Кочетова. Вынуждены часто обновлять состав. С замиранием сердца смотришь матчи нашего чемпионата, девчонки играют кость в кость, не щадя друг друга. Мы потеряли нескольких игроков из-за травм.

СБОРНАЯ — ОДНА КОМАНДА

До поездки в Германию российские гандболистки наведаются на контрольный турнир в Норвегию, где встретятся с хозяйками, венгерками и кореянками. Состав на выезд уже озвучен — дома останутся вратарь Кира Трусова и полевые Валентина Вернигорова, Кристина Кожокарь и Ярослава Фролова. По словам штаба, третий голкипер еще может выступить на мировом чемпионате, если наставника не впечатлят молодые кандидатки. Прославленные героини Рио полны уверенности.

— Приехали сразу после матчей Кубка ЕГФ и здесь всего на два дня, — рассказала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева. — Перед чемпионатом мира будем оттачивать игру. Настрой в команде боевой. Мы стараемся по максимуму выкладываться и показывать наши возможности. В чемпионате мы — соперники, но в сборной все это забывается, и мы — одна команда. С мотивацией проблем нет, ведь все хотят завоевать золото, и мы постараемся выиграть его для страны.

На тренировке игроки увидели уже знакомого Трефилова — жесткого, требовательного, но справедливого. После многочисленных объяснений лучшего гандбольного наставника страны стало понятно — на чемпионате мира девочки выложатся на 200 процентов, однако пока работы хватает.

— Ездил на турниры с разными составами, но сейчас у меня по спине проходит легкий холодок, — с улыбкой отметил главный тренер. — Стартовая семерка пока в тумане. На сегодня состав разбалансирован, сыгранности и понимания пока нет. Постараемся, чтобы вам не было стыдно за нашу игру и чтобы не пришлось покидать Шереметьево огородами (смеется).