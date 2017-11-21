Назван состав женской сборной России по гандболу на турнир в Норвегии перед ЧМ

Гандбол. Женщины. Состав сборной России на турнир в Норвегии
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»).
Левые крайние: Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»).
Левые полусредние: Полина Ведёхина («Лада»); Анна Кочетова («Астраханочка»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»).
Линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»).
Правые полусредние: Анна Пунько («Дебрецен»), Анна Шапошникова, Елизавета Малашенко (обе — «Астраханочка»).
Правые крайние: Анна Вяхирева, Юлия Манагарова (обе — «Ростов-Дон»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»).
Выбор состава на соревнования прокомментировал главный тренер сборной России Евгений Трефилов.
«Игроки, вызванные ранее на сбор, не примут участия в турнире по разным причинам. Медобследование показало, что у Ярославы Фороловой и Валентины Вернигоровой травмы, а Виктория Жилинскайте сообщила, что готовится стать мамой. Часто спрашивают, почему нет в составе Полины Кузнецовой. У нас были консультации с руководством и тренерским штабом «Вардара», за который она выступает. Нам предоставили информацию, что Полина пока не набрала свои лучшие кондиции после травмы, её восстановление продолжается.
Хочу заметить, что это не окончательный состав на чемпионат мира, так как могут быть внесены изменения, — приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.