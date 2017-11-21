Назван состав женской сборной России по гандболу на турнир в Норвегии перед ЧМ

«Игроки, вызванные ранее на сбор, не примут участия в турнире по разным причинам. Медобследование показало, что у Ярославы Фороловой и Валентины Вернигоровой травмы, а Виктория Жилинскайте сообщила, что готовится стать мамой. Часто спрашивают, почему нет в составе Полины Кузнецовой. У нас были консультации с руководством и тренерским штабом «Вардара», за который она выступает. Нам предоставили информацию, что Полина пока не набрала свои лучшие кондиции после травмы, её восстановление продолжается.