Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья0
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Сити0
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи0
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Монако0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ0
Реал0
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. КХЛ
перерыв
Слован3
Витязь3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р1
Трактор2
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М1
Марибор1
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ1
Порту1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак5
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА4
Югра3
Хоккей. НХЛ
22.11
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Все события
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Назван состав женской сборной России по гандболу на турнир в Норвегии перед ЧМ

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу по итогам сбора в Новогорске определился с составом команды для участия в международном турнире в Норвегии, который пройдёт с 23 по 26 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Гандбол. Женщины. Состав сборной России на турнир в Норвегии

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»).

Левые крайние: Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия Маркова («Динамо-Синара»).

Левые полусредние: Полина Ведёхина («Лада»); Анна Кочетова («Астраханочка»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Екатерина Ильина («Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»).

Линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе — «Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»).

Правые полусредние: Анна Пунько («Дебрецен»), Анна Шапошникова, Елизавета Малашенко (обе — «Астраханочка»).

Правые крайние: Анна Вяхирева, Юлия Манагарова (обе — «Ростов-Дон»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»).

Выбор состава на соревнования прокомментировал главный тренер сборной России Евгений Трефилов.

«Игроки, вызванные ранее на сбор, не примут участия в турнире по разным причинам. Медобследование показало, что у Ярославы Фороловой и Валентины Вернигоровой травмы, а Виктория Жилинскайте сообщила, что готовится стать мамой. Часто спрашивают, почему нет в составе Полины Кузнецовой. У нас были консультации с руководством и тренерским штабом «Вардара», за который она выступает. Нам предоставили информацию, что Полина пока не набрала свои лучшие кондиции после травмы, её восстановление продолжается.

Хочу заметить, что это не окончательный состав на чемпионат мира, так как могут быть внесены изменения, — приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.

 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
Мане, Фирмину, Салах — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Севильей»
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь