Томаж Чатер вызвал на сбор женской национальной команды 17 игроков

Отборочные турниры женского чемпионата Европы-2018 возобновятся только в марте. Нашу команду ожидают матчи дома и в гостях со сборной Косово. А пока подопечным Томажа Чатера предстоит поработать над тактическими схемами и наладить взаимодействия на площадке. Для участия в учебно-тренировочном сборе тренерский штаб вызвал 17 гандболисток: