Томаж Чатер вызвал на сбор женской национальной команды 17 игроков
С 21 по 25 ноября на базе столичного спорткомплекса РЦОРа женская сборная Беларуси проводит плановый
С 21 по 25 ноября на базе столичного спорткомплекса РЦОРа женская сборная Беларуси проводит плановый
Отборочные турниры женского чемпионата Европы-2018 возобновятся только в марте. Нашу команду ожидают матчи дома и в гостях со сборной Косово. А пока подопечным Томажа Чатера предстоит поработать над тактическими схемами и наладить взаимодействия на площадке. Для участия в
вратари — Валентина КУМПЕЛЬ (1989), Ольга НИКИТИНА (1996) (обе — Гомель), Юлия КУНЦЕВИЧ (1995, Городничанка);.
крайние — Наталья КОТИНА (1991, Кастамону, Турция), Ирина ДРОНОВА (1981), Кристина МИСОЧЕНКО (1997), Кристина АХРАМЕНКО (1995) (все — Гомель), Яна ЕМЕЛЬЯНЕНКО (1992, Астраханочка, Россия), Татьяна РУДКОВСКАЯ (1997, БНТУ-БелАЗ);.
линейные — Виктория ШАМАНОВСКАЯ (1993, Гомель), Ирина ТРИЗНО (1994, Молде, Норвегия);.
полусредние — Лилия АРТЮХОВИЧ (1987), Анастасия МАЗГО (1995), Мария КОНОВАЛ (1997) (все — БНТУ-БелАЗ), Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ (1991, Вылча, Румыния), Ирина МОКАТ (1994, Городничанка);.
разыгрывающие — Диана ИЛЬИНА (1996, Дунаря, Румыния), Татьяна ЦЫРИБКО (1989, Гомель).
Выступающие за польский «Люблин» разыгрывающая Валентина Нестерук и полусредняя Алеся Мигдалева, а также дальнобойщица венгерского «Дебрецена» Карина Ежикова, линейная румынского «Бухареста» Анастасия Лобач и крайняя «Гомеля» Ирина Дронова не смогли прибыть на сбор