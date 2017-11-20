Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Гандболисты «Спартака» продлили беспроигрышную серию в ЧР до 8 матчей, одолев УОР № 2
МОСКВА, 20 ноя —
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МОСКВА, 20 ноя —
Встреча, состоявшаяся в понедельник на площадке УОР № 2, завершилась со счетом 29:19 (16:7) в пользу гостей.
«Спартак», который является дебютантом элитного дивизиона, лидирует в турнирной таблице суперлиги с 15 очками, УОР № 2 (1) занимает последнее место.