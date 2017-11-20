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21:47 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболисты «Спартака» продлили беспроигрышную серию в ЧР до 8 матчей, одолев УОР № 2

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Гандболисты московского «Спартака» продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до восьми матчей, взяв верх над столичном клубом УОР № 2.

Встреча, состоявшаяся в понедельник на площадке УОР № 2, завершилась со счетом 29:19 (16:7) в пользу гостей.

«Спартак», который является дебютантом элитного дивизиона, лидирует в турнирной таблице суперлиги с 15 очками, УОР № 2 (1) занимает последнее место.

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