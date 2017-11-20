Малашенко заменила Жилинскайте в составе сборной России по гандболу на сбор перед ЧМ
МОСКВА, 20 ноя —
МОСКВА, 20 ноя —
Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым 17 ноября огласил список игроков, которые примут участие в заключительном сборе перед чемпионатом мира. Тренерский сбор российских гандболисток начнется в понедельник. Сообщается, что Жилинскайте пропустит чемпионат мира. Малашенко в сезоне-2017/18 провела за «Астраханочку» девять матчей в чемпионате России, в которых забила 22 мяча.
Полностью состав российской команды на сбор в Новогорске выглядит следующим образом:
вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»);.
полевые игроки: Дарья Самохина, Кристина Кожокарь, Елизавета Малашенко, Анна Кочетова, Карина Сабирова, Анна Шапошникова (все — «Астраханочка»), Юлия Маркова, Анастасия Макина (обе — «Динамо-Синара»), Полина Ведёхина, Дарья Дмитриева (обе — «Лада»), Ярослава Фролова, Екатерина Матлашова, Валентина Вернигорова (все — «Кубань»), Майя Петрова, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова, Екатерина Ильина (все — «Ростов-Дон»), Анна Пунько («Дебрецен»).
По итогам сбора тренерский штаб российской команды определит 18 гандболисток, которые отправятся на чемпионат мира в Германии (