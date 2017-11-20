Малашенко заменила Жилинскайте в составе сборной России по гандболу на сбор перед ЧМ

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым 17 ноября огласил список игроков, которые примут участие в заключительном сборе перед чемпионатом мира. Тренерский сбор российских гандболисток начнется в понедельник. Сообщается, что Жилинскайте пропустит чемпионат мира. Малашенко в сезоне-2017/18 провела за «Астраханочку» девять матчей в чемпионате России, в которых забила 22 мяча.