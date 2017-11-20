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15:16 (мск), источник: Р-Спорт

Малашенко заменила Жилинскайте в составе сборной России по гандболу на сбор перед ЧМ

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Правая полусредняя «Астраханочки» Елизавета Малашенко заменила Викторию Жилинскайте в составе сборной России, который отправится на сбор в Новогорск для подготовки к чемпионату мира в Германии, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым 17 ноября огласил список игроков, которые примут участие в заключительном сборе перед чемпионатом мира. Тренерский сбор российских гандболисток начнется в понедельник. Сообщается, что Жилинскайте пропустит чемпионат мира. Малашенко в сезоне-2017/18 провела за «Астраханочку» девять матчей в чемпионате России, в которых забила 22 мяча.

Полностью состав российской команды на сбор в Новогорске выглядит следующим образом:

вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»);.

полевые игроки: Дарья Самохина, Кристина Кожокарь, Елизавета Малашенко, Анна Кочетова, Карина Сабирова, Анна Шапошникова (все — «Астраханочка»), Юлия Маркова, Анастасия Макина (обе — «Динамо-Синара»), Полина Ведёхина, Дарья Дмитриева (обе — «Лада»), Ярослава Фролова, Екатерина Матлашова, Валентина Вернигорова (все — «Кубань»), Майя Петрова, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова, Екатерина Ильина (все — «Ростов-Дон»), Анна Пунько («Дебрецен»).

По итогам сбора тренерский штаб российской команды определит 18 гандболисток, которые отправятся на чемпионат мира в Германии (1—17 декабря).

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