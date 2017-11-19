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18:26 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистки «Кубани» обыграли «Астраханочку» и вышли в групповой этап Кубка EHF

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Гандболистки краснодарской «Кубани» на своей площадке победили «Астраханочку» в ответном матче третьего квалификационного раунда Кубка EHF и по сумме двух игр вышли в групповой этап турнира.

Ответная встреча, состоявшаяся в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 33:29 в пользу хозяек площадки.

Первая игра, прошедшая 11 ноября в Астрахани, закончилась победой «Астраханочки» (29:27), однако по сумме матчей путевку в групповой этап Кубка EHF получила «Кубань».

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