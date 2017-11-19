Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Гандболистки «Кубани» обыграли «Астраханочку» и вышли в групповой этап Кубка EHF
МОСКВА, 19 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 19 ноя —
Ответная встреча, состоявшаяся в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 33:29 в пользу хозяек площадки.
Первая игра, прошедшая 11 ноября в Астрахани, закончилась победой «Астраханочки» (29:27), однако по сумме матчей путевку в групповой этап Кубка EHF получила «Кубань».