Минский СКА обыграл гандболистов испанского «Логроньо» в домашнем матче квалификации Кубка ЕГФ

В первом поединке 3-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА принимали на паркете столичного дворца спорта «Уручье» испанский «Логроньо» и победили — 36:28. Минчане отлично провели начало встречи и в середине первого тайма вели с разницей в 7 мячей. Затем гости сократили разрыв до двух мячей, а на перерыв команды ушли при счете 14:9 в пользу минчан. Во второй половине игры подопечные Игоря Папруги снова стали действовать увереннее и в итоге выиграли с перевесом в 8 мячей. Это хороший задел перед ответной встречей за выход в групповой этап Кубка ЕГФ, которая состоится 25 ноября в Логроньо.