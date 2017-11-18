Минский СКА обыграл гандболистов испанского «Логроньо» в домашнем матче квалификации Кубка ЕГФ

В первом поединке 3-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА принимали на паркете столичного дворца спорта «Уручье» испанский «Логроньо» и победили — 36:28. Минчане отлично провели начало встречи и в середине первого тайма вели с разницей в 7 мячей. Затем гости сократили разрыв до двух мячей, а на перерыв команды ушли при счете 14:9 в пользу минчан. Во второй половине игры подопечные Игоря Папруги снова стали действовать увереннее и в итоге выиграли с перевесом в 8 мячей. Это хороший задел перед ответной встречей за выход в групповой этап Кубка ЕГФ, которая состоится 25 ноября в Логроньо.
Бронзовые призеры первенства Беларуси гандболисты «Гомеля» в первом матче квалификации Кубка вызова проиграли в Жлобине исландскому клубу «Вестманаэйяр» со счетом 27:31 (13:17). Повторная игра состоится 25 ноября в Исландии.
В 3-м круге квалификации женского розыгрыша Кубка ЕГФ чемпионки страны гандболистки «Гомеля» дважды встречались с норвежским клубом «Бюасен». В первой игре, состоявшейся 12 ноября в Норвегии гомельчанки уступили со счетом 28:32, а сегодня в Жлобине также потерпели поражение — 22:27 и не прошли в групповой этап.
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в воскресенье, 19 ноября, откроет второй круг группового этапа Лиги чемпионов гостевым матчем с немецким «Фленсбургом». После первой половины турнирной дистанции брестчане занимают 5-е место в группе В, набрав 5 очков в 7 проведенных встречах.