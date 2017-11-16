«Ладу» не остановить. Когда «десятка» — не ведро с болтами

Женский чемпионат России по гандболу ушёл на длительную паузу, связанную с подготовкой национальной команды к чемпионату мира в Германии. Первая часть сезона преподнесла немало сюрпризов. Вспоминаем самые запоминающиеся моменты.

Возвращение легенды

Возможно, главным событием первой части чемпионата стало возвращение в «Кубань» легендарного тренера Александра Тарасикова. Того самого, который и создал краснодарский клуб. И того самого, который после 37 лет работы был безжалостно выброшен из «Кубани». В сентябре мы с Тарасиковым встретились в «Олимпе» и два часа беседовали обо всём.

Это интервью могло стать настоящей бомбой. Как Тарасикова убирали из «Кубани» и сборной, которую он привёл к победе на чемпионате мира и бронзе на Олимпиаде-1992, кто подставил легендарного тренера, с кем он никогда не будет здороваться. Но Александр Иванович позвонил спустя несколько дней после разговора и попросил ничего не публиковать. Сказал, что не хочет ставить в неловкое положение тех людей, кто до сих пор работает в гандболе. «Бог им судья, а я — тренер», — сказал Тарасиков.



Он вернулся к активной работе и в 70 лет стал помощником Евгения Трефилова. Совпадение или нет, но после прихода Тарасикова «Кубань» в чемпионате страны выиграла все матчи. Правда, до этого уже были поражения от «Астраханочки», «Лады» и «Ростова-Дон».

Точно в десятку

Лучшей командой этой части сезона стала тольяттинская «Лада». Так уж составлен календарь нашего чемпионата, что количество матчей у всех участников Суперлиги — разное. «Лада» провела 10 матчей и одержала 10 побед. Казалось бы, и что тут удивительного? Тольяттинки — вице-чемпионки России, постоянно входят в число сильнейших. Но уход игроков сборной Дарьи Самохиной и Елизаветы Малашенко не мог не сказаться на игре.

Но не сказался. Команда Левона Акопяна стала играть ещё сильнее, чем в прошлом сезоне. Дарья Дмитриева привычно ведёт «Ладу» за собой, но и все остальные играют под стать капитану. Практически в любой статистической номинации в пятёрке лучших есть представители тольяттинской команды. Лидерство «Лады» неоспоримо — обыграны все главные конкуренты.

Скрытые фавориты

«Ладу» преследует «Астраханочка», замахнувшаяся перед началом сезона на победу в чемпионате и на путёвку в Лигу чемпионов. Команда Георгия Заикина сыграла на матч меньше, одержав восемь побед. Единственное поражение — как раз от «Лады» в шикарном матче, который мог бы стать украшением любого турнира.

«Астраханочка» пока ищет свою лучшую игру — потенциал у команды гораздо больше, а глубина состава позволяет рассчитывать на решение любых задач. Особенно актуально это будет в плей-офф с жёстким графиком.



«Ростов-Дон», в прошлом сезоне включивший режим волейбольного «Зенита» из Казани, потерпел уже два поражения — как раз от волжских команд. Но зато Фредерик Бужан вывел чемпионов России в основной раунд Лиги чемпионов. К тому же ростовчанки из всех претендентов на медали сыграли меньше всех матчей.

Воля к победе

Некогда безоговорочный лидер российского (да и европейского) гандбола волгоградское «Динамо» за прошлый сезон растеряло всех лидеров. Команда испытывает финансовые проблемы, но годами создававшаяся структура продолжает работать.