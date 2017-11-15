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22:14 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистки «Кубани» на своей площадке обыграли «Уфу-Алису» в чемпионате России

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Гандболистки краснодарской «Кубани» на своей площадке обыграли «Уфу-Алису» в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась победой хозяек со счетом 40:17.

Следующий матч «Кубань» проведет 22 декабря на выезде против волгоградского клуба «Динамо-Синара». «Уфа-Алиса» 17 ноября встретится в гостях с клубом «АГУ-Адыиф» (Майкоп).

В других матчах, прошедших в среду, зафиксированы следующие результаты:

«Астраханочка» — «Динамо-Синара» — 37:26,

«Лада» — «Ставрополье-СКФУ» — 38:23.

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