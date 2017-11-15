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Гандболистки «Кубани» на своей площадке обыграли «Уфу-Алису» в чемпионате России
МОСКВА, 15 ноя —
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МОСКВА, 15 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась победой хозяек со счетом 40:17.
Следующий матч «Кубань» проведет 22 декабря на выезде против волгоградского клуба «Динамо-Синара». «Уфа-Алиса» 17 ноября встретится в гостях с клубом «АГУ-Адыиф» (Майкоп).
В других матчах, прошедших в среду, зафиксированы следующие результаты:
«Астраханочка» — «Динамо-Синара» — 37:26,
«Лада» — «Ставрополье-СКФУ» — 38:23.