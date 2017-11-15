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22:49 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова дома разгромил «Металург» и поднялся на третье место в SEHA-лиге

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в домашнем матче SEHA-лиги разгромил македонский «Металург», передает корреспондент БЕЛТА.

Состав брестчан изменился по сравнению с последним матчем, который БГК провел в Лиге чемпионов. На площадку не вышли многие ведущие игроки команды. Этот факт не отразился на боеспособности подопечных Сергея Бебешко.

Поединок начался динамично, соперники обменивались быстрыми голами. Вскоре хозяева вырвались вперед. Во многом этому способствовало то, что во время своих атак «Металург» играл без вратаря, и брестчане зачастую забрасывали легкие голы. К середине тайма разрыв достиг пяти мячей. Бдительность гандболистов БГК притупилась, чем воспользовались гости. На 21-й минуте они сравняли счет. Но на перерыв «мешковцы» все-таки смогли уйти лидерами (хоть и с минимальным перевесом) — 18:17 в их пользу.

Уже со старта второй половины встречи игроки Брестского гандбольного клуба упрочили свои позиции, постепенно наращивая преимущество. Представители македонского клуба не смогли оказать серьезного сопротивления. Брестчане выиграли этот матч со счетом 35:30, причем 11 мячей хозяева забросили в пустые ворота «Металурга».

В этом поединке чемпионы Беларуси набрали три очка и поднялись на третье место в турнирной таблице SEHA-лиги. Выше позиции только у македонского «Вардара» и словацкого «Татрана».

Следующий поединок БГК проведет в Лиге чемпионов. «Мешковцы» отправятся в Германию, где 19 ноября сыграют в ответном матче против «Фленсбурга». Домашняя игра закончилась поражением брестчан со счетом 28:30.

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