«Ростов-Дон» и «русский» «Вардар» побеждают в Лиге чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

Минувшие выходные в европейском гандболе были отданы континентальным кубковым турнирам. В женской Лиге чемпионов до окончания группового этапа осталось провести один тур, после чего игроки отправятся в распоряжение национальных сборных — в декабре в Германии стартует чемпионат мира. Мужчинам осталось провести в Лиге чемпионов три тура, после чего турнир возьмет паузу до февраля.

В СТАТУСЕ ФАВОРИТОВ.

В европейском гандболе сложилась уникальная ситуация, когда женская и мужская команды одного и того же клуба — македонского «Вардара» из Скопье, президентом которого является россиянин Сергей Самсоненко, занимают лидирующие позиции в главных континентальных турнирах.

Женский «Вардар» с тремя россиянками в составе, который тренирует трехкратная чемпионка мира Ирина Полторацкая-Дибирова, в пяти играх Лиги чемпионов показал стопроцентный результат, набрав 10 очков. Очередная победа была добыта в Будапеште, где был обыгран лидер чемпионата Венгрии «Ференцварош» — 29:28. Во втором тайме при счете 20:13 голкипер Инна Суслина отбила пенальти, но хозяйки площадки продолжали бороться до конца и на последних секундах матча свели отставание до минимума. Хороший матч провела Татьяна Хмырова, эффективно отработав как в защите, так и в атаке — на ее счету три мяча. Набирает форму после серьезной травмы олимпийская чемпионка Полина Кузнецова. Во всех пяти играх Лиги чемпионов она не покидала площадку без заброшенных мячей.

После воскресных игр досрочно определились десять из двенадцати участников основного раунда. Среди них и чемпион России «Ростов-Дон», на выезде обыгравший аутсайдера своей группы французскую команду «Брест Бретань» — 29:23. Восемь голов записала на свой счет Юлия Манагарова. Заключительная игра в квартете, которую ростовчанки проведут 18 ноября дома с датским «Мидтъюлланном», фактически пойдет в зачет основного раунда.

РОССИЯНЕ НА ЗАМЕТНЫХ РОЛЯХ.

В элитных группах А и В мужской Лиги чемпионов действующий победитель турнира «Вардар» имеет лучший показатель после семи туров — шесть побед и одна ничья. В выходные чемпион Евролиги-2017 в присутствии почти десяти тысяч зрителей уверенно обыграл в гостях «Загреб» — 29:23. Не уходят без голов с площадки и оба игрока сборной России, защищающие цвета клуба из Скопье — Тимур Дибиров и Даниил Шишкарев. На двоих они забросили три мяча. Ключевыми для «Вардара» станут следующие два тура: сначала в Скопье, а затем в Мангейме он встретится со своим ближайшим преследователем, чемпионом Германии «Рейнскими львами». В спину этим командам дышит идущая третьей «Барселона», которую ждут в ближайших двух турах соперники послабее.

Продолжают борьбу за выход в плей-офф и другие клубы с российскими легионерами. В Сегеде во встрече вице-чемпионов Венгрии и Франции «Пика» и «Нанта» гости победили — 33:30. Российские легионеры «Пика» Дмитрий Житников и Сергей Горбок забросили, соответственно, три и два мяча. Четвертое поражение в турнире потерпел брестский БГК им. Мешкова. Чемпион Белоруссии уступил немецкому «Фленсбургу» — 28:30. Игроки сборной России Александр Шкуринский и Константин Игропуло забросили четыре и два мяча соответственно. Впереди у белорусского клуба сложный график, включающий два подряд выезда в Германию.

«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» ПРИШЛИ В СЕБЯ СЛИШКОМ ПОЗДНО.

В мужской Лиге чемпионов успешно выступают все три французских клуба — «ПСЖ», «Нант» и «Монпелье». На троих в двадцати одном матче на их счету 17 побед, ничья и три поражения. В ближайшее воскресенье чемпиона России «Чеховских медведей» на своей площадке будет экзаменовать «Монпелье», лидирующий с солидным отрывом в группе D. Подопечные Владимира Максимова после неудачного первого круга во втором выступают лучше. В 6-м туре «Медведи» взяли реванш за домашнее поражение у македонского «Металлурга», а в минувшую субботу разделили очки с идущим в группе на втором месте запорожским «Мотором». Приезд чемпиона Украины с четырьмя россиянами в составе вызвал в Чехове повышенный интерес и собрал много зрителей на трибунах «Олимпийского». Хорошую игру показали оба голкипера сборной России — Виктор Киреев и Дмитрий Павленко. В первом тайме в счете лидировали более опытные гости, но после перерыва «Медведи» сумели нейтрализовать атакующие действия «Мотора» и в последней трети игры выйти вперед с разницей в два мяча. Но концовка осталась за гостями. За две секунды до финального свистка правый полусредний сборной России, капитан «Мотора» Сергей Шельменко забросил мяч, который принес его клубу ничью — 30:30.