«Ростов-Дон» и «русский» «Вардар» побеждают в Лиге чемпионов
Чемпионы России и Македонии вышли в основной раунд главного клубного турнира Европы.
Чемпионы России и Македонии вышли в основной раунд главного клубного турнира Европы.
Минувшие выходные в европейском гандболе были отданы континентальным кубковым турнирам. В женской Лиге чемпионов до окончания группового этапа осталось провести один тур, после чего игроки отправятся в распоряжение национальных сборных — в декабре в Германии стартует чемпионат мира. Мужчинам осталось провести в Лиге чемпионов три тура, после чего турнир возьмет паузу до февраля.
В СТАТУСЕ ФАВОРИТОВ.
В европейском гандболе сложилась уникальная ситуация, когда женская и мужская команды одного и того же клуба — македонского «Вардара» из Скопье, президентом которого является россиянин Сергей Самсоненко, занимают лидирующие позиции в главных континентальных турнирах.
Женский «Вардар» с тремя россиянками в составе, который тренирует трехкратная чемпионка мира Ирина
После воскресных игр досрочно определились десять из двенадцати участников основного раунда. Среди них и чемпион России «Ростов-Дон», на выезде обыгравший аутсайдера своей группы французскую команду «Брест Бретань» — 29:23. Восемь голов записала на свой счет Юлия Манагарова. Заключительная игра в квартете, которую ростовчанки проведут 18 ноября дома с датским «Мидтъюлланном», фактически пойдет в зачет основного раунда.
РОССИЯНЕ НА ЗАМЕТНЫХ РОЛЯХ.
В элитных группах А и В мужской Лиги чемпионов действующий победитель турнира «Вардар» имеет лучший показатель после семи туров — шесть побед и одна ничья. В выходные чемпион Евролиги-2017 в присутствии почти десяти тысяч зрителей уверенно обыграл в гостях «Загреб» — 29:23. Не уходят без голов с площадки и оба игрока сборной России, защищающие цвета клуба из Скопье — Тимур Дибиров и Даниил Шишкарев. На двоих они забросили три мяча. Ключевыми для «Вардара» станут следующие два тура: сначала в Скопье, а затем в Мангейме он встретится со своим ближайшим преследователем, чемпионом Германии «Рейнскими львами». В спину этим командам дышит идущая третьей «Барселона», которую ждут в ближайших двух турах соперники послабее.
Продолжают борьбу за выход в
«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» ПРИШЛИ В СЕБЯ СЛИШКОМ ПОЗДНО.
В мужской Лиге чемпионов успешно выступают все три французских клуба — «ПСЖ», «Нант» и «Монпелье». На троих в двадцати одном матче на их счету 17 побед, ничья и три поражения. В ближайшее воскресенье чемпиона России «Чеховских медведей» на своей площадке будет экзаменовать «Монпелье», лидирующий с солидным отрывом в группе D. Подопечные Владимира Максимова после неудачного первого круга во втором выступают лучше. В 6-м туре «Медведи» взяли реванш за домашнее поражение у македонского «Металлурга», а в минувшую субботу разделили очки с идущим в группе на втором месте запорожским «Мотором». Приезд чемпиона Украины с четырьмя россиянами в составе вызвал в Чехове повышенный интерес и собрал много зрителей на трибунах «Олимпийского». Хорошую игру показали оба голкипера сборной России — Виктор Киреев и Дмитрий Павленко. В первом тайме в счете лидировали более опытные гости, но после перерыва «Медведи» сумели нейтрализовать атакующие действия «Мотора» и в последней трети игры выйти вперед с разницей в два мяча. Но концовка осталась за гостями. За две секунды до финального свистка правый полусредний сборной России, капитан «Мотора» Сергей Шельменко забросил мяч, который принес его клубу ничью — 30:30.
Отметим результативную игру 21-летнего левого полусреднего подмосковного клуба и сборной России Дмитрия Санталова. В последних двух матчах он продемонстрировал лучшую результативность в Лиге чемпионов, забросив 17 мячей. Жаль, правда, что «Чеховские медведи» нашли свою игру слишком поздно. Ничья с «Мотором» не оставила чемпиону России шансов выйти из группы.