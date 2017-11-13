Гандболистки «Гомеля» проиграли норвежскому «Бюасену»

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Выступая в гостях у норвежского «Бюасена», чемпионки Беларуси уступили со счетом 28:32 (14:19). Ответный поединок за выход в групповую стадию второго по значимости континентального турнира гомельчанки проведут 18 ноября в Жлобине.

Второй белорусский представитель в Кубке ЕГФ вице-чемпион страны «БНТУ-БелАЗ» в матче 3-го круга квалификации победил в Минске датский «Рандерс» с минимальным преимуществом — 23:22 (14:12). Повторная встреча пройдет 19 ноября на площадке датской команды.

Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» победили датский «Рандерс» в домашнем матче Кубка ЕГФНа перерыв команды ушли при счете 14:12 в пользу вице-чемпионок Беларуси, а в итоге они выиграли с минимальным перевесом — 23:22.

В розыгрыше Кубка ЕГФ среди мужских команд гандболисты минского СКА в борьбе за выход в групповой этап будут соперничать с испанским «Логроньо». Первая встреча состоится 18 ноября в Минске, ответная — 25 ноября на площадке испанской команды.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова после двух подряд домашних поражений от немецких клубов «Киль» (24:25) и «Фленсбург» (28:30) опустился на 5-е место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов. Брестчан на финише первого круга обошел польский «Виве», обыгравший в гостях датский «Ольборг» со счетом 34:30. В 7-м туре первое поражение потерпел венгерский «Веспрем», уступивший на выезде французскому «Пари Сен-Жермену» — 28:33. Еще в одном поединке словенский «Целе» победил в гостях гандболистов «Киля» со счетом 29:26.

БГК им. Мешкова дома в седьмом туре Лиги чемпионов проиграл «Фленсбургу’Хозяева первыми забили в матче, но далее инициативу перехватили гости. К 12-й минуте брестчане сравняли счет, однако удержать его не смогли.

Турнирное положение после 7 туров: «Пари Сен-Жермен» — 12 очков, «Веспрем» — 11, «Фленсбург» — 10, «Виве» — 6, БГК — 5, «Целе» — 5, «Киль» — 5, «Ольборг» — 2.