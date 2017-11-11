БГК им. Мешкова дома в седьмом туре Лиги чемпионов проиграл «Фленсбургу»

К этому поединку гандболисты БГК подошли с большим желанием обыграть соперников, взяв реванш за поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Хозяева первыми забили в матче, но далее инициативу перехватили гости. К 12-й минуте брестчане сравняли счет, однако удержать его не смогли. «Мешковцам» не удавалось справиться со стремительными атаками «Фленсбурга», и в какой-то момент разрыв достиг четырех мячей. Ближе к концовке тайма брестчане стали играть увереннее и ликвидировали отставание до минимума — 15:16 в пользу немецкого клуба.

Второй тайм БГК начал в меньшинстве, при этом оказал соперникам достойное сопротивление. Спустя пять минут после стартового свистка, «мешковцы» сравняли цифры на табло. Затем повторился сценарий первой половины встречи: немецкий клуб перехватил инициативу. Основную часть времени игра проходила под диктовку «Фленсбурга». Только за четыре минуты до конца поединка чемпионы Беларуси вновь восстановили равновесие, и опять ненадолго. Гостям хватило сил довести начатое до победы. Итог встречи — 28:30 в пользу немецкого гранда.

Остальные матчи в группе В состоятся 12 ноября. Датский «Ольборг» примет на домашней арене польский «Виве». Немецкий «Киль» при поддержке родных трибун будет противостоять словенскому «Целе», а венгерский «Веспрем» отправится в гости к французскому «Пари Сен-Жермен». Игры седьмого тура завершают первый круг группового раунда Лиги чемпионов.