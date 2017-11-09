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14:15 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболисты «Университета-Невы» и «Хабнарфьордюра» пробьют серию 7-метровых 12 ноября

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Санкт-петербургский клуб «Университет-Нева» и исландский «Хабнарфьордюр» пришли к соглашению, что серия семиметровых бросков в рамках противостояния команд во втором квалификационном раунде Кубка EHF пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте российской команды.

Ранее в первой игре исландский клуб победил на своей площадке со счетом 32:27. Ответная встреча команд состоялась 15 октября в Санкт-Петербурге и закончилась с аналогичным счетом, но уже в пользу российской команды. После окончания основного времени делегат матча назначил дополнительное время, тогда как представители «Университета-Невы» указывали, что по регламенту должна была пройти серия семиметровых. В итоге в дополнительное время победили исландцы — 6:5.

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Впоследствии «Университет-Нева» подал протест, который был удовлетворен. Суд гандбола Европейской гандбольной федерации (EHF) постановил, что результат дополнительного времени отменен, команды проведут серию послематчевых бросков. «Хабнарфьордюр» подал апелляцию на данное решение, которая была отклонена.

«Уникальная для любого вида спорта доигровка пройдет в зале спортшколы Кировского района уже в это воскресенье, 12 ноября, и начнется в полдень», — говорится в сообщении «Университета-Невы».

Победитель противостояния сыграет в третьем квалификационном раунде Кубка EHF.

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