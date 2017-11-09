Гандболисты «Университета-Невы» и «Хабнарфьордюра» пробьют серию 7-метровых 12 ноября
МОСКВА, 9 ноя —
МОСКВА, 9 ноя —
Ранее в первой игре исландский клуб победил на своей площадке со счетом 32:27. Ответная встреча команд состоялась 15 октября в
Впоследствии «Университет-Нева» подал протест, который был удовлетворен. Суд гандбола Европейской гандбольной федерации (EHF) постановил, что результат дополнительного времени отменен, команды проведут серию послематчевых бросков. «Хабнарфьордюр» подал апелляцию на данное решение, которая была отклонена.
«Уникальная для любого вида спорта доигровка пройдет в зале спортшколы Кировского района уже в это воскресенье, 12 ноября, и начнется в полдень», — говорится в сообщении «Университета-Невы».
Победитель противостояния сыграет в третьем квалификационном раунде Кубка EHF.