Гандболисты «Университета-Невы» и «Хабнарфьордюра» пробьют серию 7-метровых 12 ноября

Ранее в первой игре исландский клуб победил на своей площадке со счетом 32:27. Ответная встреча команд состоялась 15 октября в Санкт-Петербурге и закончилась с аналогичным счетом, но уже в пользу российской команды. После окончания основного времени делегат матча назначил дополнительное время, тогда как представители «Университета-Невы» указывали, что по регламенту должна была пройти серия семиметровых. В итоге в дополнительное время победили исландцы — 6:5.