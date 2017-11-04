БГК им. Мешкова дома в шестом туре Лиги чемпионов драматично уступил «Килю»

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В Брест один из сильнейших клубов бундеслиги прибыл не в оптимальном составе, в заявке отсутствовали несколько ключевых игроков. Тем не менее гости оказали хозяевам достойное сопротивление. На первых порах «Киль» испытывал трудности в атаке и играл вторым номером. Но к 10-й минуте немецкая команда вышла вперед. Когда разрыв достиг трех мячей, главный тренер БГК Сергей Бебешко взял тайм-аут и поменял тактику защиты с 5−1 на 6−0. Такое решение принесло результат. В концовке первой половины встречи брестчане сравняли счет и вернули себе заветное преимущество. За секунду до свистка на перерыв на табло загорелся счет 14:12 в пользу «мешковцев».

Начало второго тайма получилось провальным в исполнении БГК: в большинстве брестские гандболисты растеряли свое преимущество. К 40-й минуте хозяева вернулись в игру и вновь сравняли счет. Такой характер игры сохранялся продолжительное время, но за 10 минут до окончания поединка игроки БГК сдали позиции. «Киль» уверенно лидировал с разницей в четыре мяча. «Мешковцам» удалось собраться, и они выдали фееричный гандбол. К сожалению, довести игру хотя бы до ничьей им не удалось. В итоге Брестский гандбольный клуб минимально уступил соперникам — 24:25.

Этот поединок был определен Европейской федерацией гандбола матчем недели. Свое название он полностью оправдал.