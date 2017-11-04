БГК им. Мешкова в шестом туре Лиги чемпионов дома будет противостоять «Килю»

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Поединок, который пройдет под сводами брестского Дворца спорта «Виктория», в Европейской федерации гандбола назвали матчем недели. Противников рассудят арбитры из Литвы Вайдас Мажейка и Миндаугас Гателис. Телеканал «Беларусь 5» покажет эту игру в прямом эфире. Начало трансляции в 19.30.

«К матчу против “Киля” брестчане начали подготовку 31 октября после возвращения игроков из национальных сборных. Все настроились на дальнейшую борьбу во всех турнирах. Кто не вызывался в сборные, провели это время с пользой: травмированные восстанавливались, остальные занимались по индивидуальному плану. Поработали над функциональной подготовкой в тренажерном зале. Основная подготовка к матчу началась 2 ноября», — рассказал главный тренер БГК Сергей Бебешко.

В Лиге чемпионов БГК пересекался с «Килем» четырежды: в сезонах 2005/2006 и 2014/2015. В этих матчах «мешковцы» не добились побед. Сегодня брестчане настроены исправить статистику.