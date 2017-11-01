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22:36 (мск), источник: Прессбол

Чемпионат Беларуси. БГК имени Мешкова учинил разгром «Машеке»

БГК имени Мешкова разгромил «Машеку» в выездном матче первого этапа мужского чемпионата Беларуси по гандболу — 43:25.

МАШЕКА (Могилев) — БГК им. МЕШКОВА (Брест) — 25:43 (14:20)

Машека: Самсонов, Ясюкевич, Юрчик; Дроздов (1), Паленый, Барилов (3), Цыганков (1), Науменко (1), Жариков, Тимошин (6), Царик (1), Парфеевец (), Долгий, Гайса (3), Михальчук (7), Титов (2).

БГК: Мацкевич, Черепенько, Корсак; Будейко (4), Ященко (6), Наумук (5), Шумак (2), Вергейчик (1), Мочалов (2), Разгор (4), Дорофеев, Сельвесюк (4), Лощаков (3), Астрашапкин (3), Силко (2), Куран (7).

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