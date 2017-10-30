Трефилову вручен Орден Дружбы за успешную подготовку гандболисток к ОИ-2016

Орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени вручен старшему тренеру сборной России по боксу Олегу Меньшикову, «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени — президенту российских федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексею Власенко, тренеру по фехтованию специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга Наталье Дьяченко, главному тренеру сборной РФ по современному пятиборью Андрею Моисееву, тренеру специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по вольной борьбе Дагестана Шамилю Омарову, а также тренеру ЦС по фехтованию Новосибирской области Егору Южакову.