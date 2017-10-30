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13:45 (мск), источник: ТАСС

Трефилову вручен Орден Дружбы за успешную подготовку гандболисток к ОИ-2016

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов награжден Орденом Дружбы за успешную подготовку команды к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Награждение прошло на заседании исполкома Олимпийского комитета России, передает корр. ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени вручен старшему тренеру сборной России по боксу Олегу Меньшикову, «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени — президенту российских федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексею Власенко, тренеру по фехтованию специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга Наталье Дьяченко, главному тренеру сборной РФ по современному пятиборью Андрею Моисееву, тренеру специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по вольной борьбе Дагестана Шамилю Омарову, а также тренеру ЦС по фехтованию Новосибирской области Егору Южакову.

Благодарности президента РФ объявлены главному тренеру сборной РФ по водному поло Александру Гайдукову, тренеру спецшколы олимпийского резерва «Северный» Москвы Алексею Хапланову, аналитику Центра спортивной подготовки сборных РФ Евгению Шаронову.

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