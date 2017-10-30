Разгромный визит россиян в Финляндию

Источник: Спорт-Экспресс

ИГРОПУЛО РАЗВЕРНУЛИ НА ГРАНИЦЕ

Национальная команда под руководством олимпийского чемпиона Сиднея Эдуарда Кокшарова начала отборочную кампанию на мировое первенство, 26 октября разгромив в Санкт-Петербурге неуступчивую Словакию — 32:22. А уже через день мужской сборной России предстояла еще одна встреча — в гостях против Финляндии. Сборная России настолько убедительно смотрелась в игре со словаками, что изменений в составе не произошло, в Хельсинки отправились те же 16 гандболистов, что были внесены в заявку на первый матч. Впоследствии тренерский штаб национальной команды наверняка пожалел, что не взял с собой правого полусреднего «Университета-Невы» Дмитрия Киселева, потому что до Хельсинки добрались не все.

Одного из лидеров сборной России правого полусреднего Константина Игропуло, возвращения которого многие ждали больше двух лет, остановили прямо на границе. Выяснилось, что у гандболиста накопилась задолженность по транспортному налогу, о которой он не знал. Возникшую из ниоткуда проблему на месте решить не удалось, поэтому Игропуло пришлось остаться в России, а затем поездом возвращаться в расположение своего клуба — белорусского БГК им. Мешкова.

— Давно не живу в России, о задолженностях даже не подозревал. Всегда плачу свои налоги вовремя. Пытался решить этот вопрос на границе, но из-за законодательных особенностей сделать это не получилось. В понедельник этот вопрос будет решен. Надеюсь, таких недоразумений больше не случится, — объяснил ситуацию один из лидеров национальной команды в своем Instagram.

В результате позиции правого полусреднего в матче с финнами пришлось закрывать Сергею Шельменко. Иногда ему помогал левый полусредний Александр Шкуринсий, и, надо сказать, гандболисты со своей работой справились.

ХОККЕЙ ПЕРЕД ГАНДБОЛОМ

С самого начала сборная России ехала в Хельсинки в качестве фаворита. В отличие от баскетбола и футбола, не говоря уж о хоккее, в Финляндии гандбол не развит и является полулюбительским видом спорта. По сути, мы о нем знаем по клубу «Кокс» из Риихимяки, который регулярно выступает в еврокубках, и за который играют лидеры команды Суоми Нико Реннберг и Теему Тамминен. Сама сборная Финляндии даже не всегда попадает в квалификационные турниры крупных чемпионатов, а домашние матчи редко когда собирают более тысячи человек. В первом туре квалификации на чемпионат мира Суоми не смогла обыграть еще одного гандбольного карлика — сборную Люксембурга, сведя матч вничью — 23:23.

Накануне игры с россиянами для поднятия настроения финский тренер Кай Кекки повел своих подопечных в главный зал Хельсинки «Хартвалл-Арену», где в чемпионате КХЛ местный «Йокерит» обыграл минское «Динамо».

Вероятно, увиденное на льду приободрило финских гандболистов. А может быть, имела место некоторая недооценка со стороны российских игроков, но в первой четверти матча создать солидный задел в счете, как это было в Санкт-Петербурге, не получилось. В стартовом составе у россиян вышел левый полусредний Дмитрий Санталов, самый молодой в составе сборной, он и забил первый мяч в матче. Финны в отличие от словаков больше дорожили мячом, а проблемы у них начались, когда они с упрямством стали выводить на бросок своего линейного. У него в дебюте матча что-то получалось, но затем наши защитники перекрыли сопернику этот канал реализации в позиционном нападении. У полупрофессиональных финских игроков серией пошли технические ошибки, за которые сборная России наказывала результативными контратаками. На перерыв команды ушли при счете 16:10 в пользу сборной России, самым результативным стал Дмитрий Ковалев, до перерыва в игре он участия не принимал, но реализовал четыре пенальти из четырех.

ЛИДЕРЫ ГРУППЫ

Во второй половине первого тайма гандболисты сборной России сумели нейтрализовать лидеров финской команды — Реннберга и Тамминена. Комбинации «быстрый центр», а из первых шести голов российская команда дважды пропустила, не успевая возвращаться в защиту после заброшенных мячей, больше не получались. Отметим результативные передачи Дмитрия Житникова, который по итогам матча был назван лучшим в составе сборной России.

Во втором тайме гости только наращивали свое преимущество, тренеры дали возможность поиграть всем заявленным гандболистам, включая вратаря Олега Грамса. После двух третей матча разница в счете достигла десяти мячей, 23:13. А окончательный итог встречи оказался даже более крупным, чем матча в четверг на «Сибур Арене», «плюс 13» в нашу пользу — 35:22.

Таким образом, команда Эдуарда Кокшарова, набрав четыре очка после двух туров, возглавила группу 1. Сборная России продолжит отбор на чемпионат мира в январе 2018 года. Наша команда 3 января в гостях сыграет с Люксембургом, затем 6 января примет эту сборную в Казани, 11 января отправится на выезд в Словакию, а 13 января в Краснодаре завершит предварительный квалификационный этап мирового первенства матчем против Финляндии.

28 октября. Вантаа, «Энерджи-Арена», 1200 зрителей. Квалификационный матч чемпионата мира-2019

Финляндия — Россия — 22:35 (10:16).