Разгромный визит россиян в Финляндию
Мужская сборная России одержала вторую победу подряд в отборе на чемпионат мира-2019, обыграв команду Суоми — 35:22.
Мужская сборная России одержала вторую победу подряд в отборе на чемпионат мира-2019, обыграв команду Суоми — 35:22.
ИГРОПУЛО РАЗВЕРНУЛИ НА ГРАНИЦЕ
Национальная команда под руководством олимпийского чемпиона Сиднея Эдуарда Кокшарова начала отборочную кампанию на мировое первенство, 26 октября разгромив в
Одного из лидеров сборной России правого полусреднего Константина Игропуло, возвращения которого многие ждали больше двух лет, остановили прямо на границе. Выяснилось, что у гандболиста накопилась задолженность по транспортному налогу, о которой он не знал. Возникшую из ниоткуда проблему на месте решить не удалось, поэтому Игропуло пришлось остаться в России, а затем поездом возвращаться в расположение своего клуба — белорусского БГК им. Мешкова.
— Давно не живу в России, о задолженностях даже не подозревал. Всегда плачу свои налоги вовремя. Пытался решить этот вопрос на границе, но
В результате позиции правого полусреднего в матче с финнами пришлось закрывать Сергею Шельменко. Иногда ему помогал левый полусредний Александр Шкуринсий, и, надо сказать, гандболисты со своей работой справились.
ХОККЕЙ ПЕРЕД ГАНДБОЛОМ
С самого начала сборная России ехала в Хельсинки в качестве фаворита. В отличие от баскетбола и футбола, не говоря уж о хоккее, в Финляндии гандбол не развит и является полулюбительским видом спорта. По сути, мы о нем знаем по клубу «Кокс» из Риихимяки, который регулярно выступает в еврокубках, и за который играют лидеры команды Суоми Нико Реннберг и Теему Тамминен. Сама сборная Финляндии даже не всегда попадает в квалификационные турниры крупных чемпионатов, а домашние матчи редко когда собирают более тысячи человек. В первом туре квалификации на чемпионат мира Суоми не смогла обыграть еще одного гандбольного карлика — сборную Люксембурга, сведя матч вничью — 23:23.
Накануне игры с россиянами для поднятия настроения финский тренер Кай Кекки повел своих подопечных в главный зал Хельсинки «Хартвалл-Арену», где в чемпионате КХЛ местный «Йокерит» обыграл минское «Динамо».
Вероятно, увиденное на льду приободрило финских гандболистов. А может быть, имела место некоторая недооценка со стороны российских игроков, но в первой четверти матча создать солидный задел в счете, как это было в
ЛИДЕРЫ ГРУППЫ
Во второй половине первого тайма гандболисты сборной России сумели нейтрализовать лидеров финской команды — Реннберга и Тамминена. Комбинации «быстрый центр», а из первых шести голов российская команда дважды пропустила, не успевая возвращаться в защиту после заброшенных мячей, больше не получались. Отметим результативные передачи Дмитрия Житникова, который по итогам матча был назван лучшим в составе сборной России.
Во втором тайме гости только наращивали свое преимущество, тренеры дали возможность поиграть всем заявленным гандболистам, включая вратаря Олега Грамса. После двух третей матча разница в счете достигла десяти мячей, 23:13. А окончательный итог встречи оказался даже более крупным, чем матча в четверг на «Сибур Арене», «плюс 13» в нашу пользу — 35:22.
Таким образом, команда Эдуарда Кокшарова, набрав четыре очка после двух туров, возглавила группу 1. Сборная России продолжит отбор на чемпионат мира в январе 2018 года. Наша команда 3 января в гостях сыграет с Люксембургом, затем 6 января примет эту сборную в Казани, 11 января отправится на выезд в Словакию, а 13 января в Краснодаре завершит предварительный квалификационный этап мирового первенства матчем против Финляндии.
28 октября. Вантаа, «Энерджи-Арена», 1200 зрителей. Квалификационный матч чемпионата мира-2019
Финляндия — Россия — 22:35 (10:16).
Сборная России: Дмитрий Санталов, Дмитрий Ковалев — по 6 голов (4 с пенальти), Тимур Дибиров, Сергей Шельменко — по 4, Глеб Калараш, Дмитрий Житников, Даниил Шишкарев, Игорь Карлов — по 3 (1 с пенальти), Александр Шкуринсий — 2, Сергей Горбок — 1.