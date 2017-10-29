Игрока сборной Игропуло не выпустили из страны на матч с Финляндией за долги

«В состав на эту игру я был включен и отправился с нашей сборной в Хельсинки. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что у меня есть некие задолженности по транспортному налогу, о которых я даже не подозревал. Много лет не живу в России, но при этом всегда исправно плачу необходимые налоги и прочее.