Игрока сборной Игропуло не выпустили из страны на матч с Финляндией за долги
Игрок сборной России Константин Игропуло не смог принять участия в отборочном матче чемпионата мира-2019 против Финляндии.
Игрок сборной России Константин Игропуло не смог принять участия в отборочном матче чемпионата мира-2019 против Финляндии.
Игрок не смог выехать из страны
«В состав на эту игру я был включен и отправился с нашей сборной в Хельсинки. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что у меня есть некие задолженности по транспортному налогу, о которых я даже не подозревал. Много лет не живу в России, но при этом всегда исправно плачу необходимые налоги и прочее.
Попытался решить этот вопрос на границе, но
В понедельник вопрос с налогом будет закрыт. Надеюсь, в будущем таких недоразумений больше не случится. Всем «доброжелателям» желаю ни разу не оказаться в похожей ситуации", — написал Игропуло в Инстаграме.
Отсутствие Игропуло не помешало россиянам одержать победу — 35:22.