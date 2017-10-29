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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрока сборной Игропуло не выпустили из страны на матч с Финляндией за долги

Игрок сборной России Константин Игропуло не смог принять участия в отборочном матче чемпионата мира-2019 против Финляндии.

Источник: РИА "Новости"

Игрок не смог выехать из страны из-за налоговых задолженностей.

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«В состав на эту игру я был включен и отправился с нашей сборной в Хельсинки. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что у меня есть некие задолженности по транспортному налогу, о которых я даже не подозревал. Много лет не живу в России, но при этом всегда исправно плачу необходимые налоги и прочее.

Попытался решить этот вопрос на границе, но из-за законодательных особенностей сделать это не получилось. В результате из России меня все же не выпустили.
В понедельник вопрос с налогом будет закрыт. Надеюсь, в будущем таких недоразумений больше не случится. Всем «доброжелателям» желаю ни разу не оказаться в похожей ситуации", — написал Игропуло в Инстаграме.

Отсутствие Игропуло не помешало россиянам одержать победу — 35:22.

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