Сборная России по гандболу победила команду Финляндии в матче отбора ЧМ-2019
ТАСС, 28 октября. Российские гандболисты одержали победу над командой Финляндии со счетом 35:22 в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2019 года.
ТАСС, 28 октября. Российские гандболисты одержали победу над командой Финляндии со счетом 35:22 в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2019 года.
Сборная России играет в группе 1 с соперниками из Словакии, Финляндии и Люксембурга. Российская команда с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу, финны занимают второе место (1). Матчи следующего тура квалификации пройдут в январе.
Россияне начали отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (