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00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Кокшарова стартовала с победы

В первом матче отборочного турнира ЧМ-2019 сборная России обыграла Словакию.

Источник: Спорт-Экспресс

Формула отборочного турнира на чемпионат мира подозрительно напоминает сказочную формулу поиска смерти Кащея. Ну, вы помните: утка, яйцо, иголка и так далее. В гандболе тоже все очень запутано. Во многом из-за того, что отбор на ЧМ-2019 привязан к результатам Евро-2018 — победитель континентального турнира обязательно примет участие в мировом первенстве. А еще там обязательно сыграют организаторы ЧМ-2019 — Германия и Дания, а также действующий чемпион мира Франция. Все три сборных участвуют в Евро и если они займут весь пьедестал, то на мировое первенство поедет команда, ставшая четвертой.

Впрочем, Россия на чемпионат Европы не попала, поэтому эти расклады нам не очень интересны. Наш путь другой — необходимо занять первое место в отборочной группе, а потом выиграть стыковые матчи, которые состоятся в июне.

Первый шаг к «стыкам» обновленная сборная России сделала вчера в Санкт-Петербурге.

СКА НА ГАНДБОЛЕ

Несколько месяцев назад гандболисты уже обживали «Сибур-Арену». В мае сборная России играла здесь со шведами в квалификации к Евро-2018. Тогда на матч пришли более четырех тысяч зрителей. В конце октября с посещаемостью все было чуть сложнее. Возможно, все дело в погоде: одно дело прогуляться по Крестовскому острову в теплом мае и совсем другое — брести к арене по промозглому октябрьскому холоду.

Правда, те, кто все-таки дошел, поддержали сборную как следует. Над одной из трибун за воротами развернулся самый настоящий фан-сектор с барабаном. Его забили почти до отказа ультрас гандбольной «Невы» (ожидаемо) и хоккейного СКА (неожиданно). Добавлял антуража и огромный флаг России, который развевался прямо за трибуной с активными болельщиками.

— Прямо как в английской премьер-лиге, — восхищались журналисты.

«А МЕЛЬДОНИЙ ДАДУТ?»

Интересного хватало и в холле. Организаторы создали массу разнообразных активностей для болельщиков: от банальных постеров с дырками вместо лиц — просовывай свою голову и делай фото, будто ты гандболист, — до небольшого скалодрома. Однако самым популярным оказался стенд РУСАДА. Там любой желающий мог пройти тест на знание борьбы с допингом и получить приз — браслет или сумку. Правда, болельщики интересовались другим:

— Браслет? А мельдоний можно?

Увы, мельдония среди призов не было.

ИГРОПУЛО ПОЗВАЛ НОВОСЕЛЬЦЕВА

«Гвоздь» первого матча обновленной сборной России — возвращение Константина Игропуло. Человек, который является живым воплощением отечественного гандбола, не играл за национальную команду более двух лет. Как опытный человек Игропуло заранее позаботился о персональной группе поддержки. В перерыве в холле был замечен Иван Новосельцев.

— Вчера мы случайно встретили нашего друга Константина Игропуло, — рассказал защитник «Зенита». — Он и пригласил на матч. Это мой первый поход на гандбол, хотя по телевизору я постоянно смотрю и чемпионаты мира, и Олимпиаду. Хорошая игра, очень динамичная.

Игропуло не стал тянуть и порадовал всех персональных фанатов уже в дебюте матча — он забросил второй мяч сборной и вывел россиян вперед — счет открыли словаки.

Пара минут в дебюте — первый и последний отрезок, когда гости вели в счете. После мяча Игропуло наша команда начала планомерно наращивать преимущество. Главной головной болью для словаков стал Тимур Дибиров — он бросал из любых позиций и почти не промахивался — из десяти его попыток семь закончились голами. На перерыв россияне ушли с перевесом в 9 мячей, а во втором тайме спокойно довели матч до итоговой победы — 32:22.

«МЫ ГОЛОДНЫ ДО ПОБЕД»

Сразу после матча главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров поблагодарил своих подопечных за достойную игру.

— У нас было большое желание доказать окружающим и самим себе, что мы находимся не на том месте, которого заслуживаем, — сказал Кокшаров. — Тщательно готовились к матчу, разобрали сборную Словакии. Да, мы знали, что у них есть проблемы и травмы, но понимали и другое: у словаков имеется перспективная молодежь, которая может доставить неприятности. Спасибо нашим игрокам, которые показали достойный гандбол и выиграли с хорошей разницей.

Самый результативный игрок матча Дибиров отметил, что с удовольствием провел бы еще несколько игр в Петербурге:

— В первую очередь хочу поблагодарить Петербург за прекрасную поддержку и отличную организацию. Одно удовольствие играть в такой атмосфере. Уверен, мы еще вернемся сюда, этот город приносит нам удачу. Согласен с наши тренером, что сейчас мы находимся не на том месте, которого заслуживаем. Мы голодны до побед.

Свой следующий матч в отборочном турнире сборная России проведет уже завтра — в Хельсинки против Финляндии.

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

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