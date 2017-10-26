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21:17 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболисты с победы над словаками стартовали в отборе ЧМ-2019

ТАСС, 26 октября. Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Словакии со счетом 32:22 в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Встреча прошла на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России играет в группе 1 с соперниками из Словакии, Финляндии и Люксембурга. Днем ранее представители Люксембурга сыграли вничью с финнами (23:23). Российская команда с двумя очками возглавила турнирную таблицу. В следующем матче сборная России 28 октября в гостях встретится с финнами.

Россияне начинают отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступят разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (12—28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 12 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы.

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