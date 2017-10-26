Российские гандболисты с победы над словаками стартовали в отборе ЧМ-2019

Сборная России играет в группе 1 с соперниками из Словакии, Финляндии и Люксембурга. Днем ранее представители Люксембурга сыграли вничью с финнами (23:23). Российская команда с двумя очками возглавила турнирную таблицу. В следующем матче сборная России 28 октября в гостях встретится с финнами.

Россияне начинают отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступят разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии ( 12—28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 12 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы.