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01:28 (мск), источник: ТАСС

Гандболисты сборной России начинают отбор на чемпионат мира 2019 года

ТАСС, 26 октября. Мужская сборная России по гандболу матчем с командой Словакии в Санкт-Петербурге стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года. Российская команда в течение нескольких дней проведет первые матчи под руководством нового тренерского штаба во главе с Эдуардом Кокшаровым.

Источник: РИА "Новости"

В группе 1 сборная России сыграет с соперниками из Словакии, Финляндии и Люксембурга. Победитель группы выходит в стыковые матчи за путевки в финальный турнир чемпионата мира, который пройдет в Дании и Германии.

В июне российская сборная впервые в истории не сумела пробиться на чемпионат Европы, который пройдет в январе 2018 года в Хорватии, после чего в отставку был отправлен главный тренер Дмитрий Торгованов. В отборочной группе сборная России сумела выиграть всего один матч из шести, уступив путевки в финальный турнир соперникам из Швеции и Черногории. Опередить российская команда сумела лишь словаков, с которыми в ноябре 2016 года сыграла вничью (31:31) на домашней арене «Крылатское» в Москве. 14 июня в Братиславе словаки были повержены — 25:24, однако этой победы для итогового успеха не хватило.

Оставшись без чемпионата Европы, сборная России начинает отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступят разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились в Хорватию. Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 12 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы.

На мировое первенство уже вышли чемпионы мира из Франции и команды хозяев из Дании и Германии. Еще одну путевку получит чемпион Европы либо лучшая среди сборных, еще не пробившихся на мировое первенство.

26 октября сборная России сыграет со словаками на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге (начало — 19:30 мск), 28 октября состоится матч с финнами в Вантаа. Остальные матчи группы пройдут в январе.

Задача — Олимпийские игры

По словам Кокшарова, у ближайшего соперника из Словакии произошла смена тренера и целой группы опытных игроков после невыхода на чемпионат Европы, однако «ничего сверхъестественного они показывать не стали». Но при этом нельзя недооценивать молодых игроков, которые сменили словацких ветеранов, считает Кокшаров.

В сборную России, наоборот, вернулся один из самых опытных игроков — Константин Игропуло. Капитаном выбран Даниил Шишкарев. При этом в тренерский штаб 42-летнего Кокшарова, олимпийского чемпиона и чемпиона мира 1997 года, вошел испанский помощник Давид Давис.

Перед новым тренерским штабом сборной России поставлена стратегическая задача — пробиться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В последний раз на Играх мужская сборная страны выступала в 2008 году, при этом в 2000 году российские гандболисты стали олимпийскими чемпионами, а в 2004-м завоевали бронзовые медали. При этом единственный раз сборная России не сумела выступить на чемпионате мира в 2011 году, в 1993-м и 1997-м завоевав золотые медали. В январе нынешнего года во Франции команда под руководством Торгованова заняла 12-е место.

Если формат отборочного турнира Олимпиады сохранится, то попасть на Игры-2020 сборная России сможет, если победит на чемпионате мира либо успешно выступит в отборочных турнирах, запланированных на 2020-й год.

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