Суд EHF отклонил апелляцию «Хабнарфьордюра» на решение по матчу с «Невой»

Встреча «Университет-Нева» — «Хабнарфьордюр» состоялась 15 октября в Санкт-Петербурге, основное время матча завершилось со счетом 32:27 в пользу хозяев. В первой игре исландский клуб победил на своей площадке с таким же счетом. После окончания основного времени делегат матча Курт Рогер Шёлунд назначил дополнительное время, тогда как представители «Университета-Невы» указывали, что по регламенту должна была пройти серия семиметровых бросков. В дополнительное время победили исландцы — 6:5.