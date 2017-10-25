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20:09 (мск), источник: Р-Спорт

Суд EHF отклонил апелляцию «Хабнарфьордюра» на решение по матчу с «Невой»

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Апелляционный суд Европейской гандбольной федерации (EHF) отклонил обращение исландского «Хабнарфьордюра» на решение суда гандбола EHF, удовлетворившего протест санкт-петербургского «Университета-Невы» на исход ответного матча второго квалификационного раунда Кубка EHF, сообщается на официальном сайте организации.

Встреча «Университет-Нева» — «Хабнарфьордюр» состоялась 15 октября в Санкт-Петербурге, основное время матча завершилось со счетом 32:27 в пользу хозяев. В первой игре исландский клуб победил на своей площадке с таким же счетом. После окончания основного времени делегат матча Курт Рогер Шёлунд назначил дополнительное время, тогда как представители «Университета-Невы» указывали, что по регламенту должна была пройти серия семиметровых бросков. В дополнительное время победили исландцы — 6:5.

Санкт-петербургский клуб подал протест, который был удовлетворен. Суд гандбола EHF постановил, что результат дополнительного времени отменен, команды проведут серию послематчевых бросков. «Хабнарфьордюр» подал апелляцию на данное решение, которая была отклонена.

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