Протест «Дьера» на результат матча против гандбольного клуба «Ростов-Дон» отклонен

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова опозорилась на показе дочери Кадырова
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды»
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Роскачество обнаружило в клюквенных морсах морковь вместо ягод
Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Шинник2
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Тамбов0
Авангард К2
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Барыс
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
Амкар
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Югра
Футбол. Кубок России
19:00
Спартак М
Спартак Нч
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19:00
Тосно
Томь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Верона
Футбол. Кубок России
12:00
Луч-Энергия2
Енисей1
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Локомотив
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск2
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
21:45
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Удинезе
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл ПредаторзБ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало Сэйбрз1
Детройт Ред Уингз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзБ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Анахайм Дакс6
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
18«Хотели, бились, но...»: «Спартак» не смог обыграть «Амкар»
15:47 (мск), источник: ТАСС

Протест «Дьера» на результат матча против гандбольного клуба «Ростов-Дон» отклонен

ТАСС, 25 октября. Суд Европейской федерации гандбола (EHF) принял решение отклонить протест венгерского «Дьера», поданный на результат матча группового этапа женской Лиги чемпионов против российского клуба «Ростов-Дон». Об этом сообщает пресс-служба EHF.

«Ростов-Дон» 21 октября одержал победу на своей площадке над «Дьером» со счетом 23:22. Венгерский клуб утверждал, что на последних секундах встречи судья должен был удалить вратаря российской команды и назначить штрафной семиметровый удар. А арбитры не сделали этого, повлияв на исход матча.

Суд постановил, что арбитры приняли решение, основываясь на наблюдении за фактической ситуацией в ходе матча. Таким образом, действия арбитров соответствуют регламенту EHF и регламенту Лиги чемпионов. В связи с этим протест отклонен, результат матча остается в силе.

В турнирной таблице группы B у трех команд после трех туров — «Ростов-Дона», «Дьера» и датского «Мидтьюлланда» — в активе по четыре очка. В следующем туре «Ростов-Дон» и «Дьер» снова встретятся друг с другом, матч состоится 6 ноября в Венгрии.

 Вместимость "Лужников" на матче Россия - Аргентина составит около 78 тысяч зрителей
Памятник Валерию Харламову открыт на Аллее славы в Лужниках
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
«Нас тащат двое». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»
Касперович: Малышко начнёт сезон на Кубке России
Шлеменко предложил провести пятираундовый бой-реванш с Мусаси
Определена стоимость электронных билетов на игру РФ и Аргентины
Стала известна дата боя Шафикова в новой весовой категории
Новости
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь