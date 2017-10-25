Протест «Дьера» на результат матча против гандбольного клуба «Ростов-Дон» отклонен

«Ростов-Дон» 21 октября одержал победу на своей площадке над «Дьером» со счетом 23:22. Венгерский клуб утверждал, что на последних секундах встречи судья должен был удалить вратаря российской команды и назначить штрафной семиметровый удар. А арбитры не сделали этого, повлияв на исход матча.

Суд постановил, что арбитры приняли решение, основываясь на наблюдении за фактической ситуацией в ходе матча. Таким образом, действия арбитров соответствуют регламенту EHF и регламенту Лиги чемпионов. В связи с этим протест отклонен, результат матча остается в силе.