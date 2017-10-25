Дорога в Германию начинается в Санкт-Петербурге

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России летом не смогла отобраться на чемпионат Европы, подарив путевку в Хорватию Черногории. Эта неудача существенно осложнила путь национальной команде на предолимпийский чемпионат мира, который в 2019 году пройдет в Германии и Дании, — теперь сборной России предстоит пройти многоступенчатую систему отбора. Первый этап — квалификация за право принять участие в стыковых матчах, которые пройдут летом 2018 года. В ней двадцать три команды, в том числе Россия, были разбиты на шесть групп, борьбу за попадание на чемпионат мира продолжат сборные, которые станут в них первыми.

В соперники сборной России достались Словакия, Финляндия и Люксембург.

НОВЫЙ ЭТАП СБОРНОЙ

Перед стартом отборочного турнира в стане национальной команды произошли масштабные перестановки. Самая существенная — пост главного тренера покинул Дмитрий Торгованов, а его место занял победитель Лиги чемпионов и Олимпиады-2000 в Сиднее Эдуард Кокшаров.

Первым шагом нового тренерского штаба, куда вошел испанский специалист Давид Давис, в бытность игроком становившийся чемпионом мира, стал масштабный просмотр кандидатов в национальную команду. Так, в октябрьском сборе приняли участие около двадцати игроков из российской суперлиги. Правда, в итоговый состав на первый отборочный матч чемпионата мира-2019 попали семеро.

Но сейчас не время для радикальных экспериментов, ведь ставки высоки. В первом же матче сборную России ждет очень непростой и неуступчивый соперник — Словакия. За последний год команды встречались дважды, и две предыдущие игры оставили не самые приятные воспоминания: в Москве российские гандболисты потеряли очки, сыграв вничью — 31:31, а в Братиславе вырвали победу на последних секундах, уступая по ходу встречи. Возможно, именно осечка в первой игре против словаков стоила сборной места на чемпионате Европы-2018.

Встреча со словаками пройдет в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене», где в мае состоялась игра против сборной Швеции. Тогда сборная России потерпела крупное поражение, но сейчас преисполнена желанием отдать должок петербургским болельщикам и показать красивый гандбол.

— Мы находимся на незаслуженно низком для себя месте, и нами движет чувство обиды, что так сложилось, — признался Кокшаров. — Специалисты считают, что по уровню игроков сборная России должна быть в числе шести лучших команд мира. Поэтому соперники должны бояться нас, а не мы их. Мы с уважением относимся к каждой команде, но настраиваемся доказать свой уровень.

ИГРОПУЛО ВЕРНУЛСЯ

В числе тех, кто должен помочь сборной России вернуть утраченные позиции, должен стать один их самых известных наших игроков, победитель Лиги чемпионов Константин Игропуло. После чемпионата мира-2015 в Катаре правый полусредний потерял место в национальной команде, но новый тренерский штаб вернул опытного гандболиста в состав.

— За эти два с половиной года, что меня не было в сборной, ни дня не сомневался, что вернусь в команду. Гораздо сложнее было моим близким, которые переживали за меня, — откровенно сказал Игропуло. — Меня переполняют эмоции, внутри все бурлит и клокочет. Но хочется эти эмоции спрятать, чтобы они не мешали делу. Перед нами стоит задача, с которой мы должны справиться. Главное, сделать первый шаг, добившись результата в матчах со Словакией и Финляндией.

Перед стартом отборочной кампании в расположении национальной команды побывали заместитель председателя Правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, которые напутствовали гандболистов.

— У нашей команды есть все, чтобы не только отобраться на чемпионат мира, но и Олимпийские игры, — заявил Рогозин. — В нашей команде собраны мастера высочайшего уровня. Такие игроки, как Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев, Сергей Горбок, — это визитная карточка сборной. Возможно, в последнее время техника игры сборной России стала предсказуемой, но мы привлекли иностранных специалистов, которые должны привнести что-то новое. Считаю, что нашей команде нужно проявить характер, многое решает настрой. Если он будет на должном уровне, то может даже нивелировать какие-то недостатки в технике.

Ожидает от сборной России положительного результата и Шишкарев.

— Ничего не имею против словаков, но у нас есть свои задачи, и мы должны положить ближайшего соперника на обе лопатки. Иных задач быть не может, ведь стратегическая цель сборной России — попасть на Олимпийские игры в Токио, — сказал президент ФГР.