Белорусские гандболисты сыграют со швейцарцами в Молодечно
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси начали подготовку к чемпионату Европы, который состоится в январе 2018 года в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси начали подготовку к чемпионату Европы, который состоится в январе 2018 года в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На первый официальный
вратари — Иван Мацкевич (БГК им. Мешкова, Брест), Иван Мороз (СКА, Минск), Вячеслав Солдатенко («Одорхей», Румыния);.
полевые игроки — Иван Бровко, Никита Вайлупов, Владислав Кулеш, Александр Подшивалов (все — СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович (все — БГК им. Мешкова), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия), Максим Бабичев, Борис Пуховский, Алексей Шинкель (все — «Мотор», Запорожье, Украина), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция), Артур Карвацкий («Балатонфюред», Венгрия), Вадим Гайдученко («Динамо», Бухарест, Румыния).
Команда тренируется во дворце спорта «Уручье», а в пятницу, 27 октября, в Молодечно проведет контрольный матч со сборной Швейцарии.
Тем временем два белорусских представителя в розыгрыше Кубка ЕГФ среди женских команд сегодня узнали соперников по третьему квалификационному раунду. Чемпионкам страны гандболисткам «Гомеля» дважды предстоит сразиться с норвежским клубом «Бюасен», а обладатель серебра «БНТУ-БелАЗ» сыграет с датским «Рандерсом». Матчи состоятся в середине ноября.