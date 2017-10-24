Белорусские гандболисты сыграют со швейцарцами в Молодечно

На первый официальный учебно-тренировочный сбор главный тренер национальной дружины Юрий Шевцов и его ассистент Игорь Папруга вызвали 17 гандболистов:

вратари — Иван Мацкевич (БГК им. Мешкова, Брест), Иван Мороз (СКА, Минск), Вячеслав Солдатенко («Одорхей», Румыния);.

полевые игроки — Иван Бровко, Никита Вайлупов, Владислав Кулеш, Александр Подшивалов (все — СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович (все — БГК им. Мешкова), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия), Максим Бабичев, Борис Пуховский, Алексей Шинкель (все — «Мотор», Запорожье, Украина), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция), Артур Карвацкий («Балатонфюред», Венгрия), Вадим Гайдученко («Динамо», Бухарест, Румыния).

Команда тренируется во дворце спорта «Уручье», а в пятницу, 27 октября, в Молодечно проведет контрольный матч со сборной Швейцарии.