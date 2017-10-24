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14:17 (мск), источник: Р-Спорт

EHF планирует реформировать европейские клубные турниры по гандболу с 2020 года

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Европейская гандбольная федерация (EHF) планирует внести изменения в систему проведения главных европейских клубных турниров с 2020 года, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: РИА "Новости"

Согласно планируемым реформам в мужской Лиге чемпионов будут выступать 12 команд — победители топ-чемпионатов и еще четыре клуба, которые сыграют по круговой системе, а затем восемь лучших клубов сыграют в плей-офф. В дальнейшем количество участников может увеличиться до 16. Вместо Кубка EHF планируется создать Европейскую гандбольную лигу, на групповом этапе которой сыграют 24 команды.

В женской Лиге чемпионов 16 команд будут разделены на две группы по восемь клубов. Лучшие восемь команд сыграют в плей-офф. Также будет создана женская Европейская гандбольная лига.

Кубок вызова у мужчин и женщин будет переименован в Кубок EHF, в нем клубы будут играть на выбывание.

Ранее было принято решение увеличить число участников мужского чемпионата Европы по гандболу с 16 до 24 команд.

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