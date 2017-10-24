EHF планирует реформировать европейские клубные турниры по гандболу с 2020 года
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Согласно планируемым реформам в мужской Лиге чемпионов будут выступать 12 команд — победители
В женской Лиге чемпионов 16 команд будут разделены на две группы по восемь клубов. Лучшие восемь команд сыграют в
Кубок вызова у мужчин и женщин будет переименован в Кубок EHF, в нем клубы будут играть на выбывание.
Ранее было принято решение увеличить число участников мужского чемпионата Европы по гандболу с 16 до 24 команд.