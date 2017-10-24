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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Рогозин: Сборной России по гандболу нужна непредсказуемая техника игры

26 октября мужская сборная России в Санкт-Петербурге сыграет первый отборочный матч чемпионата мира 2019 года с командой Словакии.

Источник: AP 2017

Своим мнением о составе команды и её шансах на турнире поделился заместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин.

«Можно сказать, что это новая сборная, потому что тренерский штаб привлекает молодых игроков, которые появляются не только в наших легендарных клубах, как «Чеховские медведи», но и в регионах. Однако задача тренеров — не менять состав полностью, но и не сохранять тот, что не попал на чемпионат Европы 2018 года, а сделать некий микст. Чтобы старшее поколение игроков, которые прошли жёсткие матчи, привыкли к вниманию СМИ, давлению болельщиков, передавало свои навыки молодым игрокам. Это не революционный, а эволюционный подход, который мне кажется разумным.

Важно, что федерация пошла на то, что стала привлекать иностранных специалистов. На мой взгляд, у нас техника игры стала предсказуемой. Я, как человек, который раньше играл в гандбол, понимаю, что будут делать наши ребята, видно, что нужно предпринять, чтобы блокировать броски наших игроков. Нужна непредсказуемая техника игры, причём такая, чтобы игроки успевали возвращаться в защиту, жёстко блокировали соперника, но не нарушали правил. Потому что раньше частые нарушения правил приводили к отрицательным результатам.

Я не гидрометцентр, чтобы давать прогноз. Я просто буду переживать за нашу сборную, поддерживать команду. Надеемся на положительный результат. Думаю, что нашим ребятам на старте отборочной кампании нужен хороший раздражитель, и сборная Словакии таковым является, так как год назад мы с этой командой в Москве сыграли вничью, а в июне на последних секундах вырвали победу в Братиславе. Нашей команде важно проявить характер, многое зависит от настроя. Я думаю, что, как себя настроишь, так и будешь играть. И, может быть, нужный настрой позволит нашим ребятам нивелировать какие-то недостатки в технике, — приводит слова Рогозина пресс-служба ФГР.

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