Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» вышли в 3-й раунд квалификации Кубка ЕГФ
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» пробились в 3-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» пробились в 3-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Жеребьевка 3-го раунда квалификации состоится 24 октября. Кроме «БНТУ-БелАЗа» в этом турнире сыграют чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля».
Тем временем лучшие мужские команды Беларуси — БГК имени Мешкова и минский СКА встретились между собой в Бресте в матче национального первенства. Поединок завершился убедительной победой минчан — 33:23 (13:11), которые вышли на первое место в турнирной таблице. После 8 проведенных встреч в активе СКА 15 очков, брестчане отстают на два балла.