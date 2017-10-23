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12:29 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» вышли в 3-й раунд квалификации Кубка ЕГФ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» пробились в 3-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионки Беларуси оба поединка 2-го круга проводили на площадке норвежского «Бергена» и обменялись победами. В первой игре команда Константина Шароварова номинально считалась хозяином и выиграла 26:23, а повторной, «гостевой», уступила со счетом 26:29. Белорусская дружина прошла дальше благодаря большему количеству мячей, заброшенных в гостях. В обоих матчах в составе белорусок лучшим бомбардиром стала Анастасия Мазго — в первом она 11 раз поражала ворота соперниц, во втором — 7.

Жеребьевка 3-го раунда квалификации состоится 24 октября. Кроме «БНТУ-БелАЗа» в этом турнире сыграют чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля».

Тем временем лучшие мужские команды Беларуси — БГК имени Мешкова и минский СКА встретились между собой в Бресте в матче национального первенства. Поединок завершился убедительной победой минчан — 33:23 (13:11), которые вышли на первое место в турнирной таблице. После 8 проведенных встреч в активе СКА 15 очков, брестчане отстают на два балла.

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