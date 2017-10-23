Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» вышли в 3-й раунд квалификации Кубка ЕГФ

Вице-чемпионки Беларуси оба поединка 2-го круга проводили на площадке норвежского «Бергена» и обменялись победами. В первой игре команда Константина Шароварова номинально считалась хозяином и выиграла 26:23, а повторной, «гостевой», уступила со счетом 26:29. Белорусская дружина прошла дальше благодаря большему количеству мячей, заброшенных в гостях. В обоих матчах в составе белорусок лучшим бомбардиром стала Анастасия Мазго — в первом она 11 раз поражала ворота соперниц, во втором — 7.

Жеребьевка 3-го раунда квалификации состоится 24 октября. Кроме «БНТУ-БелАЗа» в этом турнире сыграют чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля».