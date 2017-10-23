Сборная начала новую жизнь

Источник: Спорт-Экспресс

Антон БАБОШИН

из Новогорска

Мужская сборная страны переживает не самые славные времена в своей истории. В минувшем июне она впервые в истории не преодолела отбор на чемпионат Европы, в решающем матче не сумев обыграть черногорцев, после чего в ней произошли существенные изменения. Глава национальной федерации Сергей Шишкарев объявил о создании чрезвычайного штаба по подготовке сборной к Олимпиаде в Токио, а через пару недель стало известно об отставке главного тренера.

ТРЕНИРОВКА НА ГЛАЗАХ У ТРЕФИЛОВА

На воскресной тренировке гандболистов национальной команды можно было увидеть Евгения Трефилова. Нет, триумфатор Игр в Рио-де-Жанейро и один из самых острых на язык российских специалистов не сменил женскую сборную на мужскую. «Не моя это команда», — скромно отметил Трефилов, сидя в углу на лавочке. Его подопечные начинают работать в Новогорске со следующей недели. А пока здесь тренирует Эдуард Кокшаров.

— Чего скрывать, у предыдущего тренера сборной Дмитрия Торгованова не совсем хорошо складывались отношения с некоторыми игроками, — напомнил приехавший в Новогорск Шишкарев. — Не будем копаться в причинах, но очевидно, что эта межличностная нестыковка мешала игрокам в сборной. Главное сейчас — оставить в прошлом все конфликты, забыть о том, кто и кому что сказал, а выходить на площадку единым коллективом. На это мы делаем ставку и верим в Кокшарова. Он человек достаточно жесткий, прямолинейный, но тут не нужна дипломатия. А отказников у нас нет. В сборную, например, вернулся Константин Игропуло. Уверен, что он и другие опытные игроки нам помогут.

Первый сбор команды Кокшарова получился не совсем обычным. На него тренер вызвал расширенный состав из 32 игроков, но при этом к началу, запланированному на 15 октября, подъехали лишь 18 гандболистов, выступающих в российской суперлиге. В основном это ближайший резерв команды, с которым хотел познакомиться тренерский штаб. На протяжении недели они работали на базе, и лишь в последние дни к ним начали прибавляться легионеры. В субботу состоялся товарищеский матч с лидером чемпионата страны московским «Спартаком», завершившийся ничьей — 30:30.

Последние четверо игроков, выступающих в иностранных чемпионатах, присоединятся к партнерам уже в Петербурге, куда команда, попрощавшись с рядом новичков, отправилась в понедельник. С этим же связан и тот факт, что у нового созыва сборной пока нет капитана. Он будет выбран уже в Северной столице на общем собрании.

— За шесть дней кого-то научить чему-то новому почти невозможно, — отметил Кокшаров. — Но идея этого короткого сбора была донести до ребят, играющих в России, нашу систему и принципы работы. Чтобы они поняли наши требования. И я считаю, нам это удалось, если судить по сегодняшней тренировке. Из 18 человек, вызванных в расширенный состав, осталось всего семеро. Когда приехали игроки более опытные, рядом с ними у новичков получилось процентов 80 — 85 того, что мы давали. Это поднимает настроение, внушает оптимизм.

ИЗ «ВАРДАРА» — В СБОРНУЮ РОССИИ

Еще одна интересная особенность — в штабе сборной России теперь работают иностранные специалисты. Они отлично знакомы Кокшарову по македонскому «Вардару». Колоритный темнокожий испанец Давид Давис, как и в клубе, занимает должность ассистента главного тренера, а хорват Даниэль Юришич отвечает за физподготовку.

Их появление в стане сборной приветствовал вице-премьер российского правительства, председатель попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин, вместе с Шишкаревым посетивший последнюю тренировку команды в Новогорске.

— Важно, что федерация начала привлекать в сборную иностранных тренеров — потому что наша техника игры стала какой-то очень предсказуемой, сидя у телевизора, я понимаю все, что дальше будет происходить, — считает Рогозин. — Зашоренность в технике возникает, когда мало хороших клубов в национальном чемпионате, идет доминирование одной школы. Второе — конечно, неуверенность. Не зря я, общаясь с ребятами, говорил о национальном характере. Как себя настроишь, так и поведешь. Сейчас нам нужен хороший оппонент, а Словакия — сильный раздражитель, потому что уже есть история соперничества.

Первым соперником России в новом отборочном турнире станет сборная, хорошо знакомая игрокам и болельщикам по предыдущему циклу. Тогда домашняя ничья со Словакией стала одним из факторов, не позволивших решить задачу попадания на чемпионат Европы. И теперь очень важно показать, что мы усвоили печальные уроки прошлого. Со словаками сборная сыграет в Петербурге в ближайший четверг, а двумя днями позже проведет в Вантаа матч с Финляндией. Также в нашей отборочной группе представлен Люксембург, но именно два стартовых матча Кокшаров считает самыми важными. А всеобщее настроение выразил Шишкарев.