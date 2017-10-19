Как минскому СКА вновь влюбить в себя зрителя

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В восьмидесятые годы посещаемость СКА была третьей после футбольного и хоккейного Динамо. Это закономерно — на эти годы пришелся пик спортивных достижений лучшего гандбольного клуба Советского Союза. И упрямо ехали люди в легкоатлетический манеж за городом. Это сейчас до дворца СКА пешком от метро Уручье комфортные 10 — 12 минут приятной прогулки в современном микрорайоне.

А тогда в армейский спорткомплекс можно было добраться лишь в душных пригородных автобусах. Но это не было препятствием для тысяч болельщиков, которые год за годом наблюдали невероятный прогресс дружины Спартака Мироновича, кульминацией которого стали две победы в Кубке европейских чемпионов и еще одна — в Суперкубке. Пересмотрите архивные кадры. Пять тысяч человек на финале против Стяуа в 1990 году! Лишний билетик спрашивали еще у тогдашней конечной станции первой линии — Восток.

И посмотрите на недавние поединки СКА в финале чемпионата страны против БГК им. Мешкова или недавние важные поединки квалификации Кубка ЕГФ против Бухареста. Полупустой зал, который стал после реконструкции гораздо более комфортным.

Что же случилось? А случилось то, что происходит не в первый раз со спортивными клубами. Когда-то популярный клуб вышел с большими потерями из безвременья. Какой рецепт выхода из ситуации? Сегодня СКА — это прежде всего наследие Спартака Мироновича. Великий тренер до недавних пор возглавлял минский клуб, помог становлению немалого количества звезд. Память о заслугах важна, она образует так необходимую связь поколений. Но очевидно, что этого мало.

Сегодня клуб ведет действительно массированную рекламу: растяжки над центральными улицами Минска, реклама в метро и на популярных сайтах, участие в празднике города и так далее. Все это есть, но, когда зритель не спроецировал это все на себя, пользы от этого не больше, чем от объявлений на столбах.

На мой взгляд, существует необходимость сделать два-три радикальных шага на пути к повышению зрительского интереса. Первое: надо резко омолодить свою потенциальную аудиторию. Уважение к ветеранам и преемственность в клубе — вещь правильная. Но молодежь просит модные, а не странные предматчевые шоу, современную коммуникацию в социальных сетях и вирусные видео. Только новые форматы работы с потенциальной аудиторией могут вытянуть СКА из бездны полупустых трибун.

Давайте не будем забывать, что зрительский интерес — один из основных факторов, который влияет на принятие решений директоратами Лиги чемпионов и СЕHA-лиги, куда также стремится СКА. Второе: сегодня из клуба и от его ветеранов постоянно исходят жалобы. На БГК, нежелание балканской СЕHA-лиги видеть Минск в ее рядах и так далее.

Досталось даже верхушке армейского спорткомитета за желание переместить под сводами дворца майки прославленных в прошлом игроков. Возможно, по делу, но давайте посмотрим на эту ситуацию глазами минчанина. Большой город, у многих стрессовая работа, напряженные будни. Арена все же на краю города и, чаще всего, не на удобном краю. И ехать болеть за клуб, который в последнее время постоянно ассоциируется с жалобами и претензиями вместо раскрутки того же Кулеша? Нет, спасибо. Лучше предпочесть теплый вечер у телевизора.

Сегодня нельзя просто выйти на рынок зрительского интереса и сказать: Мы — легендарный клуб. Сейчас количество подписчиков СКА в социальных сетях проигрывает брестчанам более чем в два раза. СКА не является больше модным клубом в столице. Ему необходимо это осознать и по новой завоевывать любовь горожан. Пример реанимированного хоккейного Динамо доказывает — успех возможен.

В этом сезоне количество интересных игр прибавилось: БГК им. Мешкова является главным оппонентом в чемпионате страны с первого этапа, соперников ждет немало игр. А в решающем раунде квалификации Кубка ЕГФ армейцев ждет команда с именем — испанский Логроньо, однако у СКА есть серьезный шанс пробиться в групповой раунд.

Когда как не этой осенью искать свой шанс не только на площадке, но и за ее пределами?