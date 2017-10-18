Гандболистки «Кубани» одержали домашнюю победу над ижевским «Университетом» в ЧР

Игра, состоявшаяся в среду в Краснодаре, завершилась победой хозяек площадки со счетом 38:21.

Следующий матч «Кубань» проведет 2 ноября на выезде против «Ставрополья-СКФУ», а «Университет» 8 ноября примет тольяттинскую «Ладу».

В других матчах дня «Астраханочка» дома со счетом 38:25 взяла верх над московским «Лучом», а «Ростов-Дон» на своей площадке оказался сильнее «Уфы-Алисы» — 33:13.