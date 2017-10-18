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22:33 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистки «Кубани» одержали домашнюю победу над ижевским «Университетом» в ЧР

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Гандболистки краснодарской «Кубани» одержали победу над ижевским «Университетом» в матче чемпионата России.

Игра, состоявшаяся в среду в Краснодаре, завершилась победой хозяек площадки со счетом 38:21.

Следующий матч «Кубань» проведет 2 ноября на выезде против «Ставрополья-СКФУ», а «Университет» 8 ноября примет тольяттинскую «Ладу».

В других матчах дня «Астраханочка» дома со счетом 38:25 взяла верх над московским «Лучом», а «Ростов-Дон» на своей площадке оказался сильнее «Уфы-Алисы» — 33:13.

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