EHF аннулировала результата матча «Университет-Нева» — «Хабнарфьордюр»

В воскресенье в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка EHF «Университет-Нева» принимал в Санкт-Петербурге «Хабнарфьордюр» и одержал победу в основное время со счетом 32:27. Первая встреча в Исландии завершилась с аналогичным счетом в пользу «Хабнарфьордюра». В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд соревнований.

После матча представители российского клуба подали официальный протест, так как посчитали, что был нарушен регламент турнира в отношении порядка определения победителя в двухматчевом противостоянии. После окончания основного времени встречи делегат матча Курт Рогер Шёлунд, несмотря на объяснения представителей «Университета-Невы», назначил дополнительное время для определения победителя. Тогда как российский клуб настаивал на том, что после основного времени сразу должна начаться серия послематчевых семиметровых бросков.

Суд EHF в соответствии с регламентом признал, что делегат матча и другие официальные лица допустили ошибку, назначив дополнительное время. Таким образом, EHF аннулировала результат дополнительного времени матча. Будет проведена серия семиметровых бросков, победитель выйдет в третий раунд Кубка EHF, где сыграет со словацким «Татран Прешов». EHF берет на себя все финансовые обязательства по организации серии семиметровых бросков, заявки клубов должен соответствовать заявкам на воскресный матч.