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18:55 (мск), источник: Прессбол

БГК имени Мешкова в один день проведет два официальных поединка в разных частях Европы

Грядет уникальное событие: БГК им. Мешкова сыграет с двумя соперниками в один и тот же день сразу в двух разных городах. Сеанс одновременной игры назначен на 18 октября: в сербском Нови-Саде мешковцы схлестнутся с «Войводиной» в рамках SEHA-лиги, а в белорусском Гомеле — с тамошней одноименной командой уже в рамках родного национального чемпионата. Матчи начинаются с интервалом в час. В 18.00 и в 19.00 соответственно.

Итак, в рамках 6 тура SEHA-лиги на арене «Слана-Бара» БГК сразится с «Войводиной». В балканский вояж мешковцы отправились сегодня утром под руководством Андрея Мочалова и Павла Башкина, — информирует официальный сайт БГК.

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В выездном «сербском списке» 15 игроков: Вратари: Владимир Корсак, Иван Мацкевич, Раде Миятович. Крайние: Егор Будейко, Максим Мочалов, Райко Проданович, Любо Вукич. Линейные: Вид Потеко, Вячеслав Шумак, Растко Стойкович. Полусредние: Петар Джорджич, Константин Игропуло, Александр Шкуринский. Разыгрывающие: Артем Кулак, Владислав Наумук.

Ну, а вторая часть команды сегодня после обеда отправилась в Гомель. В матче чемпионата Беларуси Сергей Бебешко и Игорь Раповец планируют использовать 15 гандболистов: Вратари: Иван Пешич, Виталий Черепенько. Крайние: Денис Рутенко, Андрей Юринок. Линейный: Артем Сельвесюк. Полусредние: Андрей Ященко, Павел Горак, Павел Дорофеев, Никита Лощаков, Даниил Вергейчик, Олег Астрашапкин, Сергей Шилович. Разыгрывающие: Дмитрий Никуленков, Валентин Куран, Валентин Силко.

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