БГК имени Мешкова в один день проведет два официальных поединка в разных частях Европы

Грядет уникальное событие: БГК им. Мешкова сыграет с двумя соперниками в один и тот же день сразу в двух разных городах. Сеанс одновременной игры назначен на 18 октября: в сербском Нови-Саде мешковцы схлестнутся с «Войводиной» в рамках SEHA-лиги, а в белорусском Гомеле — с тамошней одноименной командой уже в рамках родного национального чемпионата. Матчи начинаются с интервалом в час. В 18.00 и в 19.00 соответственно.