БГК имени Мешкова в один день проведет два официальных поединка в разных частях Европы

Итак, в рамках 6 тура SEHA-лиги на арене «Слана-Бара» БГК сразится с «Войводиной». В балканский вояж мешковцы отправились сегодня утром под руководством Андрея Мочалова и Павла Башкина, — информирует официальный сайт БГК.
В выездном «сербском списке» 15 игроков: Вратари: Владимир Корсак, Иван Мацкевич, Раде Миятович. Крайние: Егор Будейко, Максим Мочалов, Райко Проданович, Любо Вукич. Линейные: Вид Потеко, Вячеслав Шумак, Растко Стойкович. Полусредние: Петар Джорджич, Константин Игропуло, Александр Шкуринский. Разыгрывающие: Артем Кулак, Владислав Наумук.
Ну, а вторая часть команды сегодня после обеда отправилась в Гомель. В матче чемпионата Беларуси Сергей Бебешко и Игорь Раповец планируют использовать 15 гандболистов: Вратари: Иван Пешич, Виталий Черепенько. Крайние: Денис Рутенко, Андрей Юринок. Линейный: Артем Сельвесюк. Полусредние: Андрей Ященко, Павел Горак, Павел Дорофеев, Никита Лощаков, Даниил Вергейчик, Олег Астрашапкин, Сергей Шилович. Разыгрывающие: Дмитрий Никуленков, Валентин Куран, Валентин Силко.