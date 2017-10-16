БГК имени Мешкова занимает 4-е место в группе В Лиги чемпионов после пяти туров

В своем очередном поединке чемпионы Беларуси играли в гостях со словенским «Целе» и завершили встречу вничью — 33:33. Лидер группы венгерский «Веспрем» после четырех викторий кряду потерял первые баллы, сыграв вничью в Кельце с польским «Виве» — 22:22. Еще одна ничья была зафиксирована в немецком дерби: «Киль» на своей арене разошелся миром с «Фленсбургом» — 20:20. Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде уверенно переиграл датский «Ольборг» со счетом 33:27.
Турнирное положение после пяти игровых дней: «Веспрем» — 9 очков, «Пари Сен-Жермен» — 8, «Фленсбург» — 6, БГК — 5, «Виве» — 4, «Целе» — 3, «Киль» — 3, «Ольборг» — 2.
Следующий матч брестские гандболисты проведут 4 ноября на своей арене против «Киля».
В группе А положение после пяти туров таково: «Вардар» (Македония) — 9, «Райн Левен» (Германия) — 8, «Пик» (Венгрия) — 7, «Барселона» (Испания) — 7, «Нант» (Франция) — 5, «Загреб» (Хорватия) — 2, «Висла» (Польша) — 1, «Кристианстад» (Швеция) — 1.
Матчи группового этапа завершатся в марте 2018 года, после чего по шесть лучших команд продолжат выступление в плей-офф главного континентального турнира.