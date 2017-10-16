БГК имени Мешкова занимает 4-е место в группе В Лиги чемпионов после пяти туров

В своем очередном поединке чемпионы Беларуси играли в гостях со словенским «Целе» и завершили встречу вничью — 33:33. Лидер группы венгерский «Веспрем» после четырех викторий кряду потерял первые баллы, сыграв вничью в Кельце с польским «Виве» — 22:22. Еще одна ничья была зафиксирована в немецком дерби: «Киль» на своей арене разошелся миром с «Фленсбургом» — 20:20. Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде уверенно переиграл датский «Ольборг» со счетом 33:27.