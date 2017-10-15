Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Чемпионат Беларуси. БГК имени Мешкова нанес поражение «Витязю»
БГК имени Мешкова нанес поражение «Витязю» в матче первого этапа мужского чемпионата Беларуси по гандболу — 33:25.
БГК имени Мешкова нанес поражение «Витязю» в матче первого этапа мужского чемпионата Беларуси по гандболу — 33:25.
БГК им. МЕШКОВА (Брест) — ВИТЯЗЬ (Минск) — 33:25 (16:14)
БГК: Черепенько, Корсак; Будейко (4), Ященко (2), Омелянчук, Ганцевич, Наумук (3), Сацюк (2), Вергейчик (1), Мочалов (2), Дорофеев, Сельвесюк (9), Лощаков, Куран (3), Астрашапкин (7), Силко.
ВИТЯЗЬ: Котов; Лях (6), Козлов (1), Василевич (1), Красуцкий (2), Мандрик (1), Д. Бабичев (10), Воевода (1), Юркевич (3).