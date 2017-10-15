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18:08 (мск), источник: ТАСС

Гандболисты «Университета-Невы» не смогли выйти в основной раунд Кубка ЕГФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский гандбольный клуб «Университет-Нева» проиграл исландскому «Хабнарфьордюру» и завершил выступление в квалификации Кубка Европейской федерации гандбола (ЕГФ).

В первой встрече на выезде российский клуб проиграл со счетом 27:32. Домашний матч закончился с тем же счетом, но в пользу «Университета-Югры». В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд квалификации. Самым результативным в составе россиян стал Дмитрий Киселев, забивший девять мячей.

Кубок ЕГФ среди мужских и женских команд проводится с 1981 года. В прошлом сезоне в женском турнире победила российская команда «Ростов-Дон».

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