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Гандболисты «Университета-Невы» не смогли выйти в основной раунд Кубка ЕГФ
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/.
В первой встрече на выезде российский клуб проиграл со счетом 27:32. Домашний матч закончился с тем же счетом, но в пользу «Университета-Югры». В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд квалификации. Самым результативным в составе россиян стал Дмитрий Киселев, забивший девять мячей.
Кубок ЕГФ среди мужских и женских команд проводится с 1981 года. В прошлом сезоне в женском турнире победила российская команда «Ростов-Дон».