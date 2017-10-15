Гандболисты «Университета-Невы» не смогли выйти в основной раунд Кубка ЕГФ

В первой встрече на выезде российский клуб проиграл со счетом 27:32. Домашний матч закончился с тем же счетом, но в пользу «Университета-Югры». В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд квалификации. Самым результативным в составе россиян стал Дмитрий Киселев, забивший девять мячей.