БГК им. Мешкова в пятом туре Лиги чемпионов сыграет против «Целе»

Матч пройдет в городе Целе на арене «Златорог». Поединок против чемпионов Словении БГК начнет в 20.00 по белорусскому времени. Судить встречу будут арбитры из Исландии Йонас Элиассон и Антон Паллссон. Телеканал «Беларусь 5» планирует показать эту игру в прямом эфире.

В нынешнем сезоне команды пересекутся уже в третий раз. Так, на подготовительном сборе в августе сильнее были брестчане — 31:29. Победа осталась за ними и в сентябрьском матче SEHA-лиги — 29:24. «Мешковцы» настраиваются закрепить успех в Лиге чемпионов. Кроме того, поединок очень важен с турнирной точки зрения. После четырех туров Брестский гандбольный клуб имеет в активе четыре очка, «Целе» — два.

«Мы научились разделять соревновательные площадки. Даже не надеемся, что теперь “Целе” сыграет против нас так, как в SEHA-лиге. Словенский клуб заметно прибавил по сравнению с прошлым сезоном, провел очень качественные игры. Если и уступал, то только в концовках, из-за нехватки опыта», — высказал мнение главный тренер БГК Сергей Бебешко.