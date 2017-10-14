БГК им. Мешкова в пятом туре Лиги чемпионов сыграет против «Целе»
14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в пятом туре Лиги чемпионов сыграет на выезде против словенского «Целе», сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в пятом туре Лиги чемпионов сыграет на выезде против словенского «Целе», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч пройдет в городе Целе на арене «Златорог». Поединок против чемпионов Словении БГК начнет в 20.00 по белорусскому времени. Судить встречу будут арбитры из Исландии Йонас Элиассон и Антон Паллссон. Телеканал «Беларусь 5» планирует показать эту игру в прямом эфире.
В нынешнем сезоне команды пересекутся уже в третий раз. Так, на подготовительном сборе в августе сильнее были брестчане — 31:29. Победа осталась за ними и в сентябрьском матче
«Мы научились разделять соревновательные площадки. Даже не надеемся, что теперь “Целе” сыграет против нас так, как в
В Словению «мешковцы» отправились тем же составом, который неделю назад играл против датского «Ольборга».