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19:57 (мск), источник: БЕЛТА

БГК им. Мешкова в гостевом поединке Лиги чемпионов победил «Ольборг»

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в четвертом туре Лиги чемпионов сегодня на выезде победил датский «Ольборг», сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала игра приобрела непримиримый характер. Обе команды испытывали проблемы в нападении, поскольку соперники надежно смотрелись в обороне, во многом благодаря вратарям. Свой первый гол в этом матче гандболисты БГК забили только на шестой минуте. Еще в середине тайма на табло горели цифры 4:4, однако затем «Ольборг» вырвался вперед. Сравнять счет брестчане смогли только за пять минут до перерыва. Но, к неудовольствию гостей, хозяева площадки оставили преимущество за собой — 11:10.

Во второй половине встречи «мешковцы» сразу сравняли счет и заиграли первым номером. Ближе к 40-й минуте матча они уже вели с разницей в четыре мяча. По такому сценарию события развивались вплоть до концовки поединка, которая получилась очень интригующей. Игроки «Ольборга» сумели сократить разрыв, но завершить свою задумку хотя бы ничьей им не удалось. В этой встрече Брестский гандбольный клуб победил со счетом 23:20 и положил в свою копилку еще два очка.

Меньше чем через неделю БГК вновь сыграет в Лиге чемпионов. Брестчане 14 октября на выезде будут противостоять словенскому «Целе».

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