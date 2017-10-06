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15:33 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА разгромили «Гомель» в чемпионате Беларуси

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА отправились в Бухарест на первый матч второго квалификационного раунда розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед визитом в румынскую столицу минчане успешно провели очередной поединок чемпионата Беларуси, разгромив на своей площадке бронзовых призеров — гандболистов «Гомеля» со счетом 37:22 (21:9). Самым результативным в составе армейцев стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. После этой виктории СКА возглавляет турнирною таблицу национального первенства, набрав 11 очков в шести встречах. На два балла отстает действующий чемпион страны Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, который провел на одну игру меньше.

Встреча минчан с гандболистами «Бухареста» состоится в субботу, 7 октября (начало в 17.00). Ответную игру подопечные Игоря Папруги проведут в минском дворце спорта «Уручье» 15 октября.

Гандболисты БГК имени Мешкова 8 октября проведут свой четвертый поединок в группе В Лиги чемпионов. Команда Сергея Бебешко сыграет в гостях у датского «Ольборга». Оба соперника в трех предыдущих играх набрали по 2 очка, также как и польский «Виве» из Кельце, словенский «Целе» и немецкий «Киль». Впереди венгерский «Веспрем», у которого 6 очков из 6 возможных, на два балла меньше у немецкого «Фленсбурга» и французского клуба «Пари Сен-Жермен».

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