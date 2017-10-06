Гандболисты минского СКА разгромили «Гомель» в чемпионате Беларуси

Перед визитом в румынскую столицу минчане успешно провели очередной поединок чемпионата Беларуси, разгромив на своей площадке бронзовых призеров — гандболистов «Гомеля» со счетом 37:22 (21:9). Самым результативным в составе армейцев стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. После этой виктории СКА возглавляет турнирною таблицу национального первенства, набрав 11 очков в шести встречах. На два балла отстает действующий чемпион страны Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, который провел на одну игру меньше.

Гандболисты БГК имени Мешкова 8 октября проведут свой четвертый поединок в группе В Лиги чемпионов. Команда Сергея Бебешко сыграет в гостях у датского «Ольборга». Оба соперника в трех предыдущих играх набрали по 2 очка, также как и польский «Виве» из Кельце, словенский «Целе» и немецкий «Киль». Впереди венгерский «Веспрем», у которого 6 очков из 6 возможных, на два балла меньше у немецкого «Фленсбурга» и французского клуба «Пари Сен-Жермен».