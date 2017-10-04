Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли «Спортингу» в матче Лиги чемпионов

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Клуб из Московской области проиграл четыре матча подряд и без набранных очков располагается на последнем месте в группе D. «Спортинг» с четырьмя баллами находится на четвертой строчке из шести команд.

В следующем туре «Чеховские медведи» 14 октября примут македонский «Металлург», «Спортинг» 15 октября также дома сыграет с французским «Монпелье».