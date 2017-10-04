Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/31223313/
4 октября 2017, 23:43 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли «Спортингу» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» проиграл португальскому «Спортингу» со счетом 28:31 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Российский клуб проиграл четыре встречи и занимает последнее место в группе D. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Клуб из Московской области проиграл четыре матча подряд и без набранных очков располагается на последнем месте в группе D. «Спортинг» с четырьмя баллами находится на четвертой строчке из шести команд.

В следующем туре «Чеховские медведи» 14 октября примут македонский «Металлург», «Спортинг» 15 октября также дома сыграет с французским «Монпелье».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости

Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в Дохе

ХК "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в первом матче под руководством Квартальнова

Уругвай, Парагвай и Аргентина совместно объявили о подаче заявки на ЧМ-2030 по футболу

Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФА