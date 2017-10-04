Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли «Спортингу» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» проиграл португальскому «Спортингу» со счетом 28:31 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Клуб из Московской области проиграл четыре матча подряд и без набранных очков располагается на последнем месте в группе D. «Спортинг» с четырьмя баллами находится на четвертой строчке из шести команд.
В следующем туре «Чеховские медведи» 14 октября примут македонский «Металлург», «Спортинг» 15 октября также дома сыграет с французским «Монпелье».
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