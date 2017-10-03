«Университет-Нева» победил «СГАУ-Саратов» в матче чемпионата России по гандболу
МОСКВА, 3 окт —
Р-Спорт. Гандболисты санкт-петербургского «Университета-Невы» обыграли «СГАУ-Саратов» в домашнем матче чемпионата России.
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Встреча, состоявшаяся во вторник в
В другом матче дня краснодарский СКИФ в родных стенах одолел волгоградский «Каустик» — 32:25 (14:11).
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