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3 октября 2017, 23:21 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Университет-Нева» победил «СГАУ-Саратов» в матче чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Гандболисты санкт-петербургского «Университета-Невы» обыграли «СГАУ-Саратов» в домашнем матче чемпионата России.

Гандболисты <nobr>санкт-петербургского</nobr> Университета-Невы обыграли <span class=error>СГАУ</span>-Саратов в домашнем матче чемпионата России. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 29:23 (17:11) в пользу хозяев площадки.

В другом матче дня краснодарский СКИФ в родных стенах одолел волгоградский «Каустик» — 32:25 (14:11).
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