БГК им. Мешкова разгромил «Нексе» в домашнем матче SEHA-лиги
3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в домашнем матче
SEHA-лиги разгромил хорватский «Нексе», передает корреспондент БЕЛТА.
По сравнению с предыдущим поединком главный тренер БГК Сергей Бебешко внес изменения в состав. Он дал отдохнуть Сергею Шиловичу, Виду Потеко и Растко Стойковичу. При этом в заявку на матч с
Начали «мешковцы» игру уверенно. Уже спустя пять минут они обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. По такому сценарию события развивались долгое время. Но к концовке тайма гости проявили характер и приблизились к соперникам практически вплотную. Перед перерывом разница была минимальной — 14:13.
Во второй половине «Нексе» сразу сравнял счет. Такое положение дел только раззадорило брестчан. Они восстановили свое лидерство на площадке. К 10-й минуте второго тайма разница достигла пяти мячей, а еще через такой же промежуток времени удвоилась. Изменить счет у хорватской дружины сил не хватило. Итог игры — 35:23 в пользу БГК.
«В
Следующий матч Брестский гандбольный клуб проведет в чемпионате Беларуси. «Мешковцы» 4 октября сыграют дома против могилевского «Машеки».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter