БГК им. Мешкова разгромил «Нексе» в домашнем матче SEHA-лиги

По сравнению с предыдущим поединком главный тренер БГК Сергей Бебешко внес изменения в состав. Он дал отдохнуть Сергею Шиловичу, Виду Потеко и Растко Стойковичу. При этом в заявку на матч с вице-чемпионом Хорватии попал молодой разыгрывающий Владислав Наумук.

Начали «мешковцы» игру уверенно. Уже спустя пять минут они обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. По такому сценарию события развивались долгое время. Но к концовке тайма гости проявили характер и приблизились к соперникам практически вплотную. Перед перерывом разница была минимальной — 14:13.

Во второй половине «Нексе» сразу сравнял счет. Такое положение дел только раззадорило брестчан. Они восстановили свое лидерство на площадке. К 10-й минуте второго тайма разница достигла пяти мячей, а еще через такой же промежуток времени удвоилась. Изменить счет у хорватской дружины сил не хватило. Итог игры — 35:23 в пользу БГК.

«В SEHA-лиге слабых соперников не бывает. Команда “Нексе” хорошо сыграла в первом тайме. Мы тоже играли неплохо, но были потери, незабитые голы из стопроцентных ситуаций. Думаю, немного сказалось переключение после Лиги чемпионов. Во втором тайме хорошо сыграли в защите, Раде Миятович помог сейвами. Победили — это главное. Теперь готовимся к завтрашнему матчу», — отметил Сергей Бебешко на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч Брестский гандбольный клуб проведет в чемпионате Беларуси. «Мешковцы» 4 октября сыграют дома против могилевского «Машеки».