Прошли Португалию, но споткнулись об Австрию
Женская сборная России по гандболу начала отборочный цикл чемпионата Европы-2018 матчами с командами Португалии и Австрии.
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Спустя год после блестящей победы на Олимпийских играх в
ДЕБЮТ СБОРНОЙ В МОСКВЕ
В отборочном турнире сборной России в соперники достались Португалия, Австрия и Румыния. Задача — занять одно из двух первых мест в группе, чтобы отобраться на континентальное первенство. Команда Евгения Трефилова начинала кампанию матчами с Португалией и Австрией, которые не относятся к элите мирового
Сначала российская сборная принимала на своей площадке Португалию. Игру было решено провести в Москве, и это был первый официальный матч женской национальной команды по гандболу в столице за 37 лет — с тех пор как сборная СССР завоевала золотые медали на Олимпиаде-1980. Матч вызвал интерес у болельщиков, сборную России во дворец спорта «Динамо» в Крылатском пришли поддержать 2500 болельщиков, и едва ли
Один только факт, что сборная Португалии выиграла у действующего олимпийского чемпиона в гостях первый тайм — 14:13 — говорит о том, насколько для сборной России все было непросто. Команда Трефилова неплохо смотрелась в атаке, но столь же невнимательно играла в обороне и позволила португалкам все время быть «на хвосте». Россиянкам все никак не удавалось оторваться в счете, даже удачные действия Юлии Манагаровой, которая после смены гражданства провела первый матч за сборную России, не позволили подопечным Трефилова чувствовать себя уверенно.
На свои места все встало лишь в середине второго тайма. Наша команда, наконец, заиграла в своей фирменной манере — быстро, мощно, эффективно, и броски Анны Пунько, Дарьи Дмитриевой, вернувшейся в сборную России Анны Кочетовой и дебютантки Анастасии Макиной переломили игру. Португалия была подавлена, и команду Трефилова было уже не остановить. В итоге сборная России на старте отбора на Евро-2018 одержала победу — 32:25.
— Это наша отличительная русская черта — сначала загнать себя в сложное положение, а потом, как Мюнхгаузен, вытащить себя за волосы. Мы плохо сыграли в обороне. Нашей команде пора забыть Олимпийские игры и работать
ПРОКЛЯТИЕ СЕМИМЕТРОВЫХ
Интуиция его не обманула, матч с Австрией обернулся сенсацией. Хотя ничто не предвещало неожиданной развязки. В первом тайме сборная России была уверена в себе. Игра Кочетовой и Манагаровой, которые на двоих забросили семь мячей, высокая реализация семиметровых позволили нашей команде по истечении тридцати минут матча лидировать — 16:13.
Казалось, что сборная России не столкнется с проблемами и во втором тайме, но после перерыва произошло
Отборочный цикл чемпионата Европы продолжится весной 2018 года. Сборная России сначала проведет два матча с фаворитом группы — командой Румынии, а затем летом повторно сыграет с Португалией и Австрией. Однако главное событие, которое ждут российские болельщики, — несомненно, чемпионат мира в Германии, который возьмет старт уже через два месяца. И, как показали игры с Португалией и Австрией, у сборной России есть недостатки, над которыми нужно работать.
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