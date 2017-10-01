Прошли Португалию, но споткнулись об Австрию

Спустя год после блестящей победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро женская сборная России начала путь на чемпионат Европы, который в 2018 году пройдет в пяти городах Франции. Правда, по сравнению с летними Играми в Бразилии состав национальной команды изменился до неузнаваемости. К началу отбора на Евро в сборной России осталось всего четыре золотых медалистки Рио — вратарь Виктория Калинина, разыгрывающие Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина, полусредняя Виктория Жилинскайте. Еще две гандболистки — самый ценный игрок Олимпийских игр Анна Вяхирева и лучший левый крайний турнира Полина Кузнецова травмированы. Но тренерский штаб сборной России надеется, что родные сестры восстановятся и помогут команде на декабрьском чемпионате мира в Германии.

ДЕБЮТ СБОРНОЙ В МОСКВЕ

В отборочном турнире сборной России в соперники достались Португалия, Австрия и Румыния. Задача — занять одно из двух первых мест в группе, чтобы отобраться на континентальное первенство. Команда Евгения Трефилова начинала кампанию матчами с Португалией и Австрией, которые не относятся к элите мирового ганд-бола, и более удобный календарь придумать было сложно.

Сначала российская сборная принимала на своей площадке Португалию. Игру было решено провести в Москве, и это был первый официальный матч женской национальной команды по гандболу в столице за 37 лет — с тех пор как сборная СССР завоевала золотые медали на Олимпиаде-1980. Матч вызвал интерес у болельщиков, сборную России во дворец спорта «Динамо» в Крылатском пришли поддержать 2500 болельщиков, и едва ли кто-то остался равнодушным. Два года назад сборная России в отборочном цикле чемпионата Европы разгромила Португалию с разницей в двадцать мячей, да и вообще никогда не испытывала проблем с этой командой, но на этот раз игра получилось упорной, боевой и таила в себе интригу едва ли не до конца.

Один только факт, что сборная Португалии выиграла у действующего олимпийского чемпиона в гостях первый тайм — 14:13 — говорит о том, насколько для сборной России все было непросто. Команда Трефилова неплохо смотрелась в атаке, но столь же невнимательно играла в обороне и позволила португалкам все время быть «на хвосте». Россиянкам все никак не удавалось оторваться в счете, даже удачные действия Юлии Манагаровой, которая после смены гражданства провела первый матч за сборную России, не позволили подопечным Трефилова чувствовать себя уверенно.

На свои места все встало лишь в середине второго тайма. Наша команда, наконец, заиграла в своей фирменной манере — быстро, мощно, эффективно, и броски Анны Пунько, Дарьи Дмитриевой, вернувшейся в сборную России Анны Кочетовой и дебютантки Анастасии Макиной переломили игру. Португалия была подавлена, и команду Трефилова было уже не остановить. В итоге сборная России на старте отбора на Евро-2018 одержала победу — 32:25.

— Это наша отличительная русская черта — сначала загнать себя в сложное положение, а потом, как Мюнхгаузен, вытащить себя за волосы. Мы плохо сыграли в обороне. Нашей команде пора забыть Олимпийские игры и работать по-новому, — Трефилов качеством игры своей команды был недоволен, словно предчувствуя, что следующий матч европейской квалификации против Австрии получится сложнее.

ПРОКЛЯТИЕ СЕМИМЕТРОВЫХ

Интуиция его не обманула, матч с Австрией обернулся сенсацией. Хотя ничто не предвещало неожиданной развязки. В первом тайме сборная России была уверена в себе. Игра Кочетовой и Манагаровой, которые на двоих забросили семь мячей, высокая реализация семиметровых позволили нашей команде по истечении тридцати минут матча лидировать — 16:13.

Казалось, что сборная России не столкнется с проблемами и во втором тайме, но после перерыва произошло что-то необъяснимое. Все началось с того, что по ходу второго тайма желтую карточку получил Трефилов. А продолжилось все эпидемией незабитых пенальти — российские гандболистки реализовали лишь два семиметровых из восьми! Причем одна из попыток завершилась потерей Кочетовой: арбитры удалили одного из лидеров сборной России до конца игры за бросок вратарю в голову. Надо сказать, что голкипер сборной Австрии Петра Блазек во втором тайме показала фантастическую игру, и именно она вдохновила свою команду. Австрийки явно поймали кураж, особенно хозяйкам площадки удался заключительный отрезок матча, когда они сдержали атаку россиянок и сумели оторваться сначала на два, а затем и на три мяча. За минуту до конца игры исход был предрешен, а точный семиметровый Макиной лишь зафиксировал окончательный счет — 25:27.

Отборочный цикл чемпионата Европы продолжится весной 2018 года. Сборная России сначала проведет два матча с фаворитом группы — командой Румынии, а затем летом повторно сыграет с Португалией и Австрией. Однако главное событие, которое ждут российские болельщики, — несомненно, чемпионат мира в Германии, который возьмет старт уже через два месяца. И, как показали игры с Португалией и Австрией, у сборной России есть недостатки, над которыми нужно работать.