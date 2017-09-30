Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/31181002/
30 сентября 2017, 21:08 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Женская сборная России по гандболу уступила Австрии в квалификации ЧЕ-2018

Женская сборная России по гандболу во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года на выезде уступила команде Австрии со счётом 25:27.

Женская сборная России по гандболу во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года на выезде уступила команде Австрии со счётом 25:27. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подопечные Евгения Трефилова выиграли первый тайм, но после перерыва хозяйки площадки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, а затем сумели удержать преимущество.

Напомним, в первом туре россиянки дома обыграли Португалию (32:25), а австрийские гандболистки на выезде уступили румынкам (25:36).

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы — 2018. Квалификация

Австрия — Россия — 27:25 (13:16).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я