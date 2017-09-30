БГК им. Мешкова в домашнем матче Лиги чемпионов уступил «Веспрему»

Это была уже десятая встреча команд, но первая в Лиге чемпионов. Пока из дуэлей победителями выходили только гандболисты «Веспрема». Счет в этом матче открыли гости, задав быстрый темп игры. Брестчане постарались навязать соперникам свой гандбол, что принесло успех. «Мешковцы» повели в поединке. «Веспрем» смог сравнять счет лишь на 21-й минуте. Такое положение дел сохранялось до 27-й минуты, когда представители венгерского клуба отличились два раза подряд. Исправить ситуацию до перерыва хозяева не смогли — 12:14 не в их пользу.

В начале второй половины встречи БГК сравнял цифры на табло. Преимущество венгерская дружина смогла вернуть только в середине тайма. На разрыв в три мяча во многом повлияли удаление, ошибки в атаке и защите «мешковцев». Несмотря на все их дальнейшие усилия, разницу в счете ликвидировать они не смогли. Итог матча — 29:26 в пользу чемпионов Венгрии.

Следующий поединок в Лиге чемпионов Брестский гандбольный клуб проведет 8 октября на выезде против датского «Ольборга».