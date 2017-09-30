«Чеховские медведи» проиграли «Бешикташу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы D, прошедшая в субботу в Чехове, завершилась со счетом 29:27 (13:17, 16:10) в пользу гостей.

В следующем туре российский клуб, пока не набравший очков, 4 октября на выезде встретится с португальским «Спортингом».