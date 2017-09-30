«Чеховские медведи» проиграли «Бешикташу» в матче гандбольной Лиги чемпионов
Гандболисты подмосковных «Чеховских медведей» проиграли турецкому «Бешикташу» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Встреча группы D, прошедшая в субботу в Чехове, завершилась со счетом 29:27 (13:17, 16:10) в пользу гостей.
В следующем туре российский клуб, пока не набравший очков, 4 октября на выезде встретится с португальским «Спортингом».
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