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https://sport.mail.ru/news/handball/31180171/
30 сентября 2017, 18:25 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Чеховские медведи» проиграли «Бешикташу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

Гандболисты подмосковных «Чеховских медведей» проиграли турецкому «Бешикташу» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гандболисты подмосковных Чеховских медведей проиграли турецкому Бешикташу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча группы D, прошедшая в субботу в Чехове, завершилась со счетом 29:27 (13:17, 16:10) в пользу гостей.

В следующем туре российский клуб, пока не набравший очков, 4 октября на выезде встретится с португальским «Спортингом».
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